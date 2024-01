Sanità costretta a risparmiare: a caccia di altri 200 milioni. Soldi dai pannelli fotovoltaici

Firenze, 28 gennaio 2024 – Non ci sarà alcun aumento, ma le aziende sanitarie e ospedaliere faranno partire il recupero crediti per i ticket non pagati dai cittadini negli scorsi anni in pronto soccorso per i codici minori, gli azzurri e i bianchi (ora individutati con 4 e 5). E’ prevista una compartecipazione della spesa fino a un massimo di 50 euro, in base agli esami effettuati. Chi non è esente per età, reddito e chi non è arrivato per trauma o avvelenamento dovrà mettersi in regola.

Si tratta di uno dei provvedimenti della spending review che la Toscana è costretta a mettere in atto nel 2024 per recuperare altri 200 milioni di euro. Il piatto piange. Per far quadrare i conti non sono sufficienti i 200 milioni che la Regione riuscirà a tirare su con il contestato balzello dell’Irpef per fasce di reddito.

I 284 milioni di euro in più che arrivano da Roma con l’iniziale assegnazione del fondo sanitario alle aziende che fanno parte del sistema pubblico, già che quei soldi hanno già un destino: 220 milioni circa servono per far fronte all’incremento degli stipendi dei medici per l’adeguamento contrattuale e una cifra ancora da quantificare, probabilmente maggiore rispetto allo scorso anno, dovrà andare alle manovre per l’abbattimento delle liste d’attesa aumenta. Lo Stato pasasa alla Toscana 7 miliardi, 257 milioni e 318mila euro, ma non sono abbastanza per mandare avanti un sistema sempre più oneroso e con un bisogno di salute crescente dei cittadini.

Quindi quali sono i macrocapitoli di risparmio? Sono previste azioni che daranno un ristoro immediato e altre che daranno risultati nel medio e nel lungo periodo. L’energia è diventata una voce di spesa molto pesante, motivo per cui l’efficientamento energetico finisce ai primi posti del piano. Verrà introdotta la figura dell’energy manager: saranno chiamati a programmare in maniera diversa l’utilizzo dell’energia, attraverso l’innovazione: 10-15 milioni si possono risparmiare con le buone pratiche. Una società lavora alla valorizzazione dell’utilizzo a seconda dei picchi di consumo durante la giornata, per la notte fondamentale spegnere completamente le fonti di consumo negli uffici amministrativi.

Un’altra partita riguarda la centralizzazione del riscaldamento. Nel 2023 sono stati risparmiati 50 milioni, l’obiettivo è scendere ancora di altri 10-20. Saranno anche sostituiti i sistemi di produzione di energia non più efficienti. Una novità importante riguarda l’installazione di pannelli solari sui tetti degli ospedali e nelle coperture dei parcheggi. Non solo, gli impianti fotovoltaici saranno piazzati nei prati e in tutte le proprietà immobiliari e nei terreni della Regione con l’obiettivo di accumulare energia ed eventualmente venderla.

Sui dispositivi medici sarà riformulato il capitolato acquisti, con l’obiettivo di scendere di 30 milioni rispetto all’attuale spesa di 600 milioni all’anno che, pro capite, in Toscana ha già raggiunto la quota di Emilia Romagna e Veneto. I farmaci innovativi contro i tumori hanno fatto lievitare la spesa farmaceutica: l’obiettivo di risparmio non va a toccare i fondamentali ritrovati, piuttosto si lavora sull’appropriatezza prescrittiva per recuperare circa 30 milioni. Altri 50 milioni dovrebbero arrivare dal saldo della mobilità attiva e passiva dei pazienti tra Regioni, la Toscana è scesa al quarto posto. Ma gli effetti della delibera del 2022 che attrarrà nuovi pazienti in Toscana si cominceranno a vedere da quest’anno. Anche i rifiuti sono un tema attenzionato per puntare al risparmio di 10-12 milioni all’anno. Con la riclassificazione dei rifiuti, ora tutti speciali, anche negli uffici amministrativi. Si parte!