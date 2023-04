Sanità pubblica: obiettivo irrinunciabile

Firenze, 9 aprile 2023 – Le vie del Pnrr sono infinite (i tempi della realizzazione dei progetti però sono ben definiti). Ci può stare quindi che la cassaforte europea abbia posto l’attenzione sui 55 milioni per lo stadio Franchi di Firenze.

Più stupore, nella miriade dei progetti finanziati, emerge per il finanziamento per il campo da golf, con opere di urbanizzazione annesse, a Cavriglia in provincia di Arezzo. Vedremo come andrà a finire (per lo stadio monumentale i soldi li metterà il governo? E il 18 buche porterà lavoro?). Dubbi e preoccupazioni, quindi. Di più ancora pensando soprattutto a settori vitali per la collettività: riusciranno a tradurre il Pnrr in rilancio vero? Abbiamo parlato della scuola una settimana fa, adesso riaccendiamo i riflettori sulla sanità (pubblica), uno degli obiettivi del Pnrr. E’ bene sapere che il numero di cittadini in Italia che ha firmato una copertura sanitaria integrativa è in costante aumento: oltre il 25% si avvale di un’assicurazione o di un fondo ad hoc o di una cassa sanitaria. E la tendenza è in aumento. Un dato che deve far riflettere. Questa porzione di popolazione si può permettere l’investimento: è la strada puramente privata della sanità.

Ma cure e assistenza sono diritti da assicurare a tutti specialmente alle categorie più fragili (anziani e disabili) e a chi ha meno (il 56% delle famiglie italiane ha un Isee inferiore ai 10mila euro). In Toscana prima di Pasqua si è cercato di rilanciare la riforma della sanità pubblica: molti gli interrogativi sull’efficacia specialmente per la sanità territoriale e per liberare i pronto soccorso dalla morsa dell’assistenza sempre e comunque, senza filtro, anche per una sbucciatura. La stessa Regione, nonostante l’ottimismo del governatore Giani, vive l’incertezza dei conti: il bilancio della sanità resta in bilico per le spese sostenute dalle Asl in attesa di sapere quanto da Roma sarà trasferito (fondi e cashback).

Nel frattempo il Pd toscano lancia una iniziativa pubblica, della serie tutti in piazza, per difendere la sanità pubblica anche se da sempre la gestione di assistenza e cure in Toscana è stata nelle mani delle maggioranze di sinistra.