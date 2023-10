Sanac, il futuro è immerso nel limbo: “Il nostro acciaio lacrime e sangue”

Massa, 29 ottobre 2023 – ”Serve un’operazione verità sulla filiera italiana dell’acciaio: da questa dipende il destino anche dei lavoratori del gruppo Sanac". Lo hanno gridato a gran voce i sindacati assieme agli operai scesi in strada a Roma il 20 ottobre. Un corteo di oltre mille persone per la manifestazione nazionale unitaria Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil sul futuro di Acciaierie d’Italia a cui si sono affiancati le categorie dell’indotto fra cui appunto Filctem Cgil e Uiltec Uil per la Sanac, partiti anche da Massa. Le proteste e le manifestazioni si moltiplicano. L’ultima ieri mattina, un’assemblea davanti allo stabilimento apuano organizzato dal sindacato Usb. Nel frattempo i sindacati hanno già chiesto la riapertura del tavolo di crisi al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) specifico su Sanac, visto che l’ultimo ormai si è riunito ad aprile, mentre quello su Acciaierie sarebbe già in programma il 7 novembre.

Altrettanto hanno fatto gli assessori delle Regioni su cui insistono i quattro stabilimenti: Massa in Toscana, Grogastu in Sardegna, Vado Ligure in Liguria e Gattinara in Piemonte. La società si trova da anni in amministrazione straordinaria, ma un tempo faceva parte della grande famiglia Ilva: le loro sorti sono state separate e oggi Sanac si trova in un limbo da cui sembra impossibile uscire. I bandi per la vendita fino a oggi sono andati tutti deserti, di fatto, per assenza di proposte o perché quelle arrivate alla fine non rispettavano i canoni stabiliti all’interno della gara. Fra i principali, si chiedeva di mantenere l’occupazione e l’attività di tutti e quattro gli stabilimenti. Dall’apertura del tavolo di crisi al Mimit nell’autunno dell’anno scorso si è mosso poco o niente. Acciaierie d’Italia ha sì pagato i debiti pregressi, diversi milioni di euro, ma non ha ripreso gli ordini di refrattari: così Sanac può solo sopravvivere, una soluzione che prolunga l’agonia senza dare prospettive.

Ora i lavoratori e le loro famiglie tornano a vivere giorni di angoscia: non si è chiusa infatti l’operazione di acquisizione della maggioranza della società Acciaierie d’Italia di cui lo Stato fa parte tramite Invitalia assieme alla multinazionale Arcelor Mittal. Anzi, ci sarebbe addirittura l’ipotesi di dismissione delle quote e questo spaventa migliaia di lavoratori, anche dell’indotto e in particolare di Sanac. Per i sindacati, come ribadito ad esempio dal segretario territoriale Uiltec, Massimo Graziani, "Sanac ha un futuro solo se parte della filiera italiana dell’acciaio". All’incontro avuto con i rappresentanti del Governo il 20 ottobre, i sindacati hanno ribadito la necessità di non trattare ulteriormente con Arcelor Mittal e di chiudere la partita con Acciaierie. Con la maggioranza azionaria nelle mani dello Stato, si potrebbe intervenire in maniera diretta sulle strategie industriali e far ripartire gli ordini da Sanac, mentre ora Acciaierie si rivolge all’estero per i materiali refrattari. C’è inoltre un atto di vendita pronto per Sanac, fermo al Mimit, che ricalca gli schemi dei tentativi precedenti andati deserti. Tutto congelato mentre le ore di cassa integrazione nei quattro stabilimenti sono aumentate, come ha sottolineato il segretario Filctem Cgil, Umberto Faita: "Si lavora in media due settimane al mese, il termine minimo per raggiungere maturazione dei ratei completa, ossia tredicesima e quattordicesima. E basta pensare che questo è lo stabilimento che se la passa meglio". Il numero di lavoratori dall’ultima relazione trimestrale è sceso sotto le 100 unità.