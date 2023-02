A San Valentino i fiori vincono sempre, ma occhio alle gaffe

San Valentino, foto generica

Firenze, 11 febbraio 2023 - San Valentino si avvicina e, nonostante i rincari, l’omaggio floreale resiste, confermandosi il simbolo della festa degli innamorati. Occhio alle gaffe a forma di petalo, mette però in guardia Coldiretti Toscana.

“Il mazzo di rose deve essere sempre composto in numero dispari di fiori che nei loro colori possono comunicare sensazioni differenti. Se le rose rosse significano passione ardente, quelle bianche testimoniano l’amore puro e spirituale mentre il color corallo rivela il desiderio - spiegano da Coldiretti -. Ancora, la rosa muschiata significa bellezza capricciosa, il color pesca palesa un amore segreto, l’arancio esprime fascino, il rosa amicizia, affetto e gratitudine. Particolare attenzione va poi prestata alla rosa di colore giallo perché oltre a simboleggiare un amore disperato per l’assillante gelosia, potrebbe significare anche tradimento o amore in declino”. Ancora, il ranuncolo simboleggia bellezza malinconica e la calendula è ambasciatrice di dedizione, ma anche di pene d’amore e potrebbe rappresentare la sofferenza dell’innamorato non corrisposto.

Anche il garofano e il tulipano hanno un loro particolare significato a seconda del colore: il garofano bianco significa fedeltà, quello giallo eleganza, quello rosa amore reciproco e quello rosso amore vivo e intenso. Tulipano rosso? Dolce dichiarazione d’amore. Mentre giallo significa amore disperato.

Come dire, mica facile destreggiarsi!

E una volta ricevuto il mazzo di fiori (sperando nei colori azzeccati…), che cosa è bene fare?

“Una volta a casa - consigliano dall’associazione, - è bene accorciare il gambo tagliando i 3-4 centimetri finali dello stelo con un coltello affilato, facendo un taglio netto e obliquo. L’acqua va poi cambiata ogni giorno e… piccolo segreto, è consigliabile sciogliere nell’acqua un’aspirina o 3-4 gocce di candeggina per litro d’acqua per impedire la formazione dei batteri che ostruirebbero i canali per portare l’acqua al fiore”. Lo sapete poi che è meglio tenere i fiori lontani dalla frutta (ne accelera la maturazione) e dalle fonti di calore?

Coldiretti non può poi non ricordare le difficoltà del comparto florovivaistico, alle prese con un’esplosione dei costi di produzione. “Ma i fiori vincono sempre perchè esprimono, con classe e prezzi ragionevoli, i propri sentimenti”.

Infine, una curiosità. “I fiori sono un messaggio di pace, amore e bellezza. Non calpestarli”: è stato scritto dai giovani florovivaisti della Coldiretti nel biglietto che ha accompagnato il mazzo di fiori donato a Blanco, ormai quasi più noto per la sua scenata di rabbia sul palco che per le sue canzoni.