San Valentino, Teatro di Fiesole in festa per gli sposi da record

Un momento della cerimonia (Fotocronache Germogli)

Fiesole (Firenze), 14 febbrio 2023- Una giornata, quella di oggi, 14 febbraio, tradizionalmente dedicata ai fidanzati e agli innamorati di cui San Valentino è il protettore, e che è anche la ricorrenza che il Comune ha scelto per festeggiare gli sposi fiesolani, che nel 2022 hanno raggiunto il mezzo secolo di matrimonio e le coppie sposate da 60 e 65 anni.



La festa è stato organizzata nel nuovo teatro di Fiesole di Largo Farulli, che ha offerto una cornice speciale ad un appuntamento diventato una piacevole consuetudine per rendere omaggio alle coppie che da così tanti anni vivono insieme.



Gli anni delle nozze, il 1972, il 1962 e 1957 sono stati rievocati con filmati e diapositive forniti dagli stessi festeggiati, che hanno riportato indietro nel tempo le emozionate coppie di sposi. La colonna sonora, composta da canzoni d'amore è stata interpretata da Elisa Chiarelli e ha fatto da sottofondo.



Sono in tutto 83 le coppie che nel 2022 hanno festeggiato i 50, i 60 e i 65 anni di matrimonio, e che il Comune di Fiesole ha invitato a partecipare all'evento. Si tratta di 53 coppie per le Nozze d’Oro, 27 per le Nozze di Diamante, 3 coppie per il 65° anniversario di matrimonio.



Ai presenti il sindaco Anna Ravoni ha consegnato un quadretto con una pergamena personalizzata; gli altri lo riceveranno a casa, sempre per mano del sindaco.

D.G.