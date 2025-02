Arezzo, 7 febbraio 2025 – San Valentino: il comune di Castiglion Fiorentino festeggia le coppie hanno che lo scorso anno hanno “compiuto” 50 di matrimonio.

Il Sindaco Mario Agnelli saluterà le cittadine e i cittadini che hanno raggiunto questo traguardo tanto importante proprio il giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio alle ore 18.00, presso la Sala San Michele, Palazzo Comunale. Oltre 40 le coppie che lo scorso anno hanno celebrato le Nozze d’Oro e che in questi giorni hanno ricevuto l’invito a partecipare alla cerimonia tanto semplice quanto sentita.

Del resto, si tratta di un evento che permette di festeggiare un anniversario così importante sia per chi lo raggiunge ma anche per la società. La storia di questi sposi costituisce, infatti, un patrimonio prezioso per l’intera comunità castiglionese. La famiglia è la base della società e ne deve diventare sempre più protagonista. Queste coppie insegnano a tutti noi che raggiungere importanti obiettivi è possibile grazie anche alla collaborazione e il supporto reciproco.

“L’intento è quello di dare il giusto risalto e riconoscimento a questi esempi di vita e di ringraziarli anche in prima persona per il prezioso insegnamento reso alle generazioni meno mature” dichiara l’assessore al Terzo Settore, Alessandro Concettoni.