San Miniato al Monte ricorda Niccolò Bizzarri attraverso la sua poesia

Firenze, 25 aprile 2023 – Si è tenuta ieri sera, 24 aprile, alle 19 nella splendida cornice di San Miniato al Monte la presentazione della raccolta di liriche di Niccolò Bizzarri, studente fiorentino venuto a mancare tre anni fa a seguito di un arresto cardiaco dopo una caduta dalla sua carrozzina, ma di cui la memoria è ancora vivissima.

Alla presentazione del libro ‘Come chi vede la luce in quel momento’ erano presenti Padre Bernardo Gianni, Franco Nembrini e Sauro Albisani, intervenuti durante la serata, oltre a Filippo Ungar dell’associazione ‘Amici di Nicco’ e a tanti cittadini, tanti amici e giovani animati dal desiderio di avvicinarsi e rinnovare quell’entusiasmo per la vita e quell’umanità che guidava Niccolò.

“Siamo particolarmente contenti come associazione degli ‘Amici di Nicco’ di questo incontro” ha detto Filippo Ungar a nome dell’associazione e ha sottolineato poi la gratitudine verso Padre Bernardo Gianni, “che fin dall’inizio lo ha desiderato e voluto” e il Comune e il cardinal Giuseppe Betori per la vicinanza sempre dimostrata.

“La poesia di Niccolò – come ben ha sottolineato Filippo Ungar – così come la sua sensibilità di fronte alla realtà nasceva dento un incontro preciso con Gesù Cristo, conosciuto attraverso gli amici di Comunione e Liberazione e vissuto nella Chiesa fiorentina, incontro che gli aveva svelato che al fondo di ogni circostanza, anche le più dolorose, c’è il volere di un padre buono.”

“Ogni giorno vivo una guerra senza che nessuno se ne accorga” scriveva Niccolò Bizzarri in una sua poesia. Nonostante la sua condizione su tutto prevaleva il sorriso e l’apertura all’altro, oltre alla sua letizia e al “suo impegno con le cose” menzionato durante l’incontro.

“Noi – ha tenuto a sottolineare Filippo Ungar – non ci muoviamo per ricordare qualcuno, ma siamo i primi spettatori di una vita che continua ad accadere e a prenderci e a chiederci di contribuire alla sua prosecuzione. E’ per questo motivo che spesso diciamo di non muoverci seguendo dei progetti, ma solo perché ci interessa seguire questo accadere.”

Padre Bernardo Gianni, nel leggere alcune poesie di Niccolò Bizzarri, ha voluto ricordare dei versi di Mario Luzi e ha parlato di poesia che è “un richiamo a ciascuno di noi, un richiamo proprio contro ogni banalizzazione, convenzionalità della parola” e ha messo in luce l’intensa umanità della poesia di Nicco. La sua “è una poesia anche colta, perché è un giovane e bravo studente di lettere, che ha riflettuto sulla grande tradizione dei classici” e la sua poesia riesce in quella che è la vera funzione della poesia: sigillare la nostra interiorità. Durante la lettura di alcuni bei versi dello studente fiorentino si è potuto apprezzare la sua umanità e la sua capacità, se pur con lo sguardo di un giovane, di osservare fuori da sé ciò che lo circondava con occhi attenti, gioiosi ed aperti, non lasciandosi frenare dalle difficoltà e dalle prove di ogni giorno.

“Nell’aria calda di ottobre, anomala, ho la febbre di incontrare tutto, sento che mi gonfio di lacrime mentre ascolto l’esistenza di ognuno […]” – scriveva Nicco - e lo sentiamo anche noi più vicino con questo nome.

“Il libro di poesie di Niccolò è pieno di luce, […] è un’esplosione continua di luce dal di dentro di misteriose ferite”, ha detto Franco Nembrini durante il suo intervento, notando che non è possibile leggere questa raccolta di liriche senza sentire Dante evocato continuamente.

Ci ha colpito che la poesia di Niccolò sia stata intesa come quella del poeta che “vede e vuole vedere l’invisibile nel visibile”, come ha messo in luce Franco Nembrini riprendendo alcuni versi di Giuseppe Ungaretti. Niccolò è stato ricordato come un ragazzo che a venti anni ha avuto un livello di profondità del suo cuore, provato dalla malattia, da arrivare, come ogni grande poeta, a dir qualcosa di così vero su di se da essere vero per tutti, con una poesia visceralmente e intimamente umana che è un richiamo a ciascuno di noi.

A conclusione dell’evento, dopo l’intensa lettura di alcuni versi di Niccolò da parte dell’autore e poeta Sauro Albisani, Filippo Ungar ha voluto ricordare che il Concorso di poesia intitolato alla memoria del giovane è giunto quest’anno alla sua terza edizione e c’è tempo fino al 31 maggio per partecipare al bando. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web dell’associazione ‘Amici di Nicco’.