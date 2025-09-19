19 settembre, San Francesco diventa festa nazionale? L’Umbria esulta

Firenze, 19 settembre 2025 – Gioia in Umbria per l’iter sul 4 ottobre, giorno di San Francesco, per farlo tornare ad essere festa nazionale. Con il 2 giugno celebriamo la nascita della Repubblica, con il 25 aprile celebriamo la libertà riconquistata, con il 1° maggio celebriamo il lavoro e con il 4 ottobre celebreremo la pace, la fraternità, la solidarietà, la custodia del creato. Benvenuto, anzi, bentornato San Francesco nel gruppo delle principali festività nazionali. L'aula della Camera, come ha spiegato la relatrice Elisabetta Gardini (Fratelli d'Italia), si appresta a dare il via libera alla legge per l''Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi'.

Il ddl è già stato approvato all'unanimità venerdì scorso dalla commissione Affari costituzionali. Il 4 ottobre, festa liturgica di San Francesco d'Assisi e per la Chiesa cattolica festa dei due patroni d'Italia (appunto San Francesco e Santa Caterina da Siena) era stata inserita nel 1958 tra le solennità civili. In pieno periodo di "austerity", nel 1977, il 4 ottobre fu tra le feste abrogate. Nel '77 infatti la riduzione dell'orario di lavoro per le solennità civili era stata rimossa, salvo alcuni casi. Una norma che aveva 'retrocesso' festività come san Giuseppe, l'Ascensione, il Corpus domini, i santi Pietro e Paolo. Nel 2005 una nuova legge ha previsto che il 4 ottobre fosse celebrata come giornata della Pace, grazie all'ispirazione in merito di San Francesco, con iniziative nelle scuole. Il ddl ripristina la festa nazionale nella quale "possono ritrovarsi sia i credenti che i non credenti", ha detto a relatrice Elisabetta Gardini (Fdi), ricordando come San Francesco si recò dal sultano al-Malik al-Kamil durante la quinta crociata, nel 1219, per tentare la pace. Il primo articolo del ddl stabilisce che "al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno". Il provvedimento, frutto di due testi presentati da Maurizio Lupi (Nm) e Lorenzo Malagola (FdI) e in parte modificati, verrà esaminato dopo la riforma della giustizia e poi dovrà passare al Senato.

San Francesco d'Assisi

Ma sull'approvazione ci sono pochi dubbi, essendo una proposta della maggioranza. "Dare a quella data la piena dignità di festa nazionale, al pari del 2 giugno, del 25 aprile e del 1° maggio non è un gesto formale. Si tratta di riconoscere che i valori incarnati da San Francesco, la pace, la fraternità, la solidarietà, la cura degli ultimi, il rispetto per la natura sono oggi più che mai necessari e sono valori che parlano a tutti, credenti e non credenti", ha sottolineato ancora la Gardini. Il rientro di san Francesco tra i big del calendario non è, però, con effetti completi. La nuova legge prevede alcune eccezioni. "Le celebrazioni restano possibili, ma non obbligatorie", ha spiegato la relatrice aggiungendo: "La commissione Bilancio ha sottolineato con chiarezza che questo passaggio era imprescindibile: ha chiesto che le celebrazioni fossero esplicitamente indicate come facoltative e che non comportassero nuovi oneri a carico delle amministrazioni scolastiche o locali". Quindi, come prevede la legge, scuole, amministrazioni pubbliche e del Terzo settore possono "favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi" o comunque "iniziative culturali, sociali ed educative con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente" oppure genericamente sulla figura di San Francesco. “San Francesco è il patrono d'Italia, è la voce della pace, della fraternità e del rispetto. Rendere il 4 ottobre festa nazionale significa restituire al nostro Paese un segno di unità e di valori. L’Umbria accoglie con profonda gioia l'avanzamento dell'iter parlamentare": con queste parole la presidente della Regione Stefania Proietti ha accolto la notizia dell'approvazione in commissione Affari costituzionali del disegno di legge che, ora all'esame della Camera, istituisce il 4 ottobre come festa nazionale dedicata a San Francesco d'Assisi. La proposta passerà successivamente al Senato per l'approvazione definitiva.

"Assisi e l'Umbria - ha proseguito la presidente - custodiscono un messaggio universale che non appartiene solo a una città o a una regione, ma a tutta l'Italia. Il 4 ottobre che ritorna ad essere festa nazionale è un segnale forte di riconoscimento dei valori di dialogo, fraternità e pace, amore incondizionato per il prossimo e per l'ambiente". La presidente Proietti ha ricordato come la sua soddisfazione sia legata anche al percorso istituzionale da lei stessa avviato: "Come sindaco di Assisi mi sono spesa con convinzione per chiedere che il 4 ottobre tornasse a essere festa nazionale". "Lo feci nel 2018 - ha spiegato - con il protocollo ufficiale del Comune di Assisi n. 44971 del 4 ottobre, inviando la richiesta al Governo insieme al Consiglio comunale e alle realtà religiose del territorio, e nel 2022 inviando la stessa richiesta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in quell’anno, ci onorò della sua presenza in occasione delle celebrazioni del 4 ottobre. Sin dal mio insediamento nel 2016, di concerto con la mia maggioranza, proposi ai vari rappresentanti di Governo di riportare a festa nazionale il 4 ottobre, perché l’Italia tutta e tutti gli italiani si riconoscono nei valori di San Francesco oggi più che mai attuali. E tutti gli anni ho ribadito questa richiesta in ogni occasione ufficiale, convinta che la figura di Francesco e il suo messaggio universale meritassero questo riconoscimento. Oggi, da presidente della Regione Umbria, terra francescana vocata a promuovere i valori del Santo Patrono d’Italia, prendo atto con gioia che la proposta partita da Assisi ha finalmente avuto esito positivo da parte del Parlamento e auspico che voglia esprimersi all’unanimità - come fece in occasione dell’approvazione della legge n.140 sulle celebrazioni dell’ottavo centenario francescano - dando prova di coesione e di comuni valori condivisi”.