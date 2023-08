San Donato, la terrazza della Provincia dedicata al Patrono

Arezzo, 8 agosto 2023 – In occasione della celebrazione del patrono della città di Arezzo, la Provincia di Arezzo intitola il terrazzo della sede istituzionale, che si affaccia su via Ricasoli e sulla Cattedrale, a San Donato. La cerimonia si è svolta lunedì 7 agosto 2023, alla presenza oltre del Presidente della Provincia Alessandro Polcri e del Vescovo della Diocesi di Arezzo, Cortona Sansepolcro Andrea Migliavacca, anche delle autorità civili, religiose e militari.

Il Presidente della Provincia Alessandro Polcri, dichiara :

L’iniziativa prende avvio a seguito della deliberazione del Consiglio Provinciale dello scorso 26 giugno 2023, che ha approvato all’unanimità la mozione proposta dal Consigliere Simon Pietro Palazzo, che desidero ringraziare per avuto l’idea di valorizzare questa terrazza, che rappresenta uno dei punti più panoramici del centro storico della città di Arezzo. Desidero ringraziare inoltre Sua Ecccellenza Andrea Migliavacca per aver apprezzato subito l’iniziativa, inserendola all’interno del fitto programma delle celebrazioni. Attraverso la targa raffigurante il Santo, tra l’altro illuminata in notturna, rinsaldiamo un legame importantissimo tra gli enti locali e la Diocesi e soprattutto confermiamo l’affetto e la dedizione della cittadinanza aretina al suo Santo Patrono. La suggestiva terrazza è un collegamento ideale con la Cattedrale, per ridare valore all’individuo come persona, nella vita, nella famiglia, nel lavoro e nella fede, ma anche con la tradizione dei territori che compongono la Provincia di Arezzo. La terrazza San Donato del Palazzo della Provincia di Arezzo, è un ulteriore luogo a disposizione per eventi ed iniziative, assieme alla Sala dei Grandi, della Sala Fanfani, all’Atrio d’Onore e al Giardino Pensile, in questo caso sotto la protezione di San Donato.” Ad arricchire la giornata, l'artista Mauro Ghinassi ha inoltre donato un busto in terracotta raffigurante il Patrono, che è stato installato nel Foyer dell'ingresso alla terrazza, coniugando la classicità con la contemporaneità.