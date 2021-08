Favara (Agrigento), 15 agosto 2021 - L'ex presidente del consiglio comunale di Favara (Agrigento), Salvatore Lupo, è stato ucciso con due colpi di pistola mentre si trovava nei pressi di un bar di via IV Novembre. Lupo è imprenditore nel settore delle residenze per anziani. Sul posto si trovano i carabinieri che stanno ascoltando dei testimoni.

Lupo, 45 anni, nel 2017 era stato arrestato, con la moglie, nell'operazione «Stipendi spezzati». L'inchiesta aveva fatto emergere che ai dipendenti della «Cooperativa sociale Suami - Onlus» prima venivano accreditati su conto corrente le mensilità dovute e poi, con carte bancomat intestate proprio agli stessi dipendenti, l'amministratore unico della coop, Lupo, avrebbe prelevato - secondo l'accusa - la metà degli stipendi. Stando all'inchiesta, questi prelievi «forzosi» di denaro avrebbero riguardato oltre 20 dipendenti. Un anno prima Lupo era stato indagato nell'ambito di un'altra inchiesta per maltrattamenti fisici e piscologici ad alcuni minori, inabili psichici, affidati, per la vigilanza, assistenza e sostegno, ad una comunità alloggio di Licata. Nel novembre 2011 l'auto di Lupo, all'epoca consigliere comunale, venne incendiata.

Secondo le prime ricostruzioni Salvatore Lupo sarebbe arrivato in via IV Novembre, nel cuore di Favara, con la sua Porsche Macan. È entrato nello Snack American Bar e ha chiesto di andare in bagno. È stato ucciso, sotto gli occhi del barista, che è sotto choc, non appena è uscito. Uno solo il sicario che avrebbe agito - stando alle primissime indiscrezioni - a volto scoperto. Almeno due i colpi di pistola che lo hanno raggiunto. Sul posto, stanno operando i carabinieri della tenenza e del comando compagnia di Agrigento. In questi minuti, vengono effettuati i rilievi ma si sta cercando di ascoltare anche possibili testimoni.

In via IV Novembre sono giunti anche i pm Paola Vetro e Maria Barbara Cifalinò. Lupo lo scorso 20 maggio era stato rinviato a giudizio - dal gup del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano - assieme ad altri 7 imputati nell'ambito dell'inchiesta sulla comunità per disabili psichici di Licata in cui gli ospiti subivano maltrattamenti. Salvatore Lupo era stato eletto consigliere comunale nel 2011 in liste civiche del centrodestra, ed è diventato presidente del consiglio comunale nel 2015 dopo le dimissioni di Leonardo Pitruzzella da consigliere.