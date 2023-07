Salute, via al supporto psicologico per dipendenti regionali

Firenze, 17 luglio 2023 – Nasce il servizio di consulenza e supporto psicologico a disposizione dei dipendenti della Regione Toscana. Sarà curato dal Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (Crrcrr) dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, che con la Regione ha sviluppato uno specifico progetto per la “promozione del benessere, dello sviluppo organizzativo e della qualità delle relazioni umane” tra lavoratrici e lavoratori regionali.

Il servizio è attivo da lunedì 17 luglio e l’azienda di Careggi ha già provveduto ad attivare un contratto libero professionale con uno psicologo psicoterapeuta.

Il servizio è volontario ed accessibile mediante appuntamento (telefonico o via email). Potrà essere fruito non solo individualmente, ma anche in una dimensione di gruppo. Si svolgerà, rispettando la privacy e riservatezza, nei locali dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi.

“Abbiamo compiuto un passo importante – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – perché un’amministrazione che mette al centro il benessere delle persone, l’ascolto, il confronto previene il rischio di disagi lavorativi ai singoli e ai gruppi di lavoro. Da sempre l’ambiente lavorativo è infatti la sede in cui le persone trascorrono gran parte del tempo di vita e nella quale stringono legami, conflittualità, frustrazioni. Preoccuparsi che le relazioni siano sane è un fattore non solo di rispetto della dignità del lavoro, ma anche un elemento determinante per accrescere le motivazioni del personale nonché l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa”.

Sull’attivazione del nuovo servizio interviene anche la direttrice generale dell’Aou Careggi Daniela Matarrese: “Occuparsi del benessere di chi lavora significa certamente prendersi cura delle persone e dei gruppi di lavoro. Ma è altrettanto centrale per lo sviluppo dell’intero sistema organizzativo. Inoltre, attività di questo tipo hanno una rilevanza fondamentale sul piano della prevenzione, fornendo supporto nella fase iniziale di alcune condizioni di sofferenza che altrimenti potrebbero aggravarsi”.

Il coordinamento e il monitoraggio sul servizio saranno a cura di un gruppo di lavoro composto da professionisti del Centro regionale di riferimento sulle criticità relazionali, dallo psicologo-psicoterapeuta preposto all’attività del Servizio di consulenza e supporto psicologico, dalla Consigliera di fiducia della Regione Toscana, dalla presidente del Comitato unico di garanzia regionale per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dal medico del lavoro competente e con il supporto delle strutture regionali responsabili in materia di pari opportunità e azioni positive per il personale.

Tutte le informazioni e le indicazioni sul funzionamento del servizio di consulenza e supporto psicologico sono a disposizione del personale regionale in una pagina dedicata della intranet aziendale.

Il progetto si inserisce nel quadro del piano delle azioni positive della Regione Toscana previsto dal testo unico regionale sull’ordinamento del personale (l.r. 1/2009) e raccoglie gli indirizzi del testo unico nazionale sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008) riguardo “alla realizzazione di un ambiente di lavoro sano, scevro di qualsivoglia fattore di disagio di tipo relazionale e/o psicologico”.