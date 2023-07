Saldi al via: 6 toscani su 10 pronti a fare shopping

Firenze, 5 luglio 2023 - Sei toscani su dieci sono pronti ad approfittare degli sconti. Partono da domattina anche in Toscana i saldi estivi 2023, che dureranno 60 giorni.

Buone le aspettative delle associazioni di categoria. Secondo Confcommercio Toscana i toscani spenderanno 216 milioni: «Si tratta di una stima parziale, a cui andrà aggiunta la spesa dei tanti turisti stranieri e italiani in visita nella nostra regione ma ci fa comunque ben sperare: il budget che le famiglie toscane vogliono destinare agli acquisti in saldo è risalito a 213 euro.

L’ottimismo di Confcommercio: “Buone le stime”

Un bel salto rispetto alle ultime tre estati segnate dalla pandemia, quando si aggirava intorno ai 180 euro. Ancora però – segnala Marinoni – non siamo tornati ai livelli del 2019, che erano di circa 230 euro a famiglia». Confcommercio indica in 6.300 i negozi coinvolti dal fenomeno saldi, tra abbigliamento, calzature, pelletterie, articoli sportivi, intimo e tessuti: «Per loro si prospetta un +5% degli affari rispetto al 2022», con il picco delle vendite atteso per il 7 e soprattutto l'8 luglio.

Per Confesercenti Toscana l'inflazione e il caldo improvviso spingono l'interesse dei toscani verso i saldi estivi: «Il 61% dei toscani - secondo un sondaggio sulle intenzioni di acquisto condotto da Ipsos per l'associazione -, già prevede di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori, con un budget previsto di 253,07 euro a persona (in linea con la spesa media del centro Italia). Un ulteriore 30%, invece, è pronto ad acquistare se dovesse trovare l'offerta giusta».

«L'aspettativa da parte dei commercianti - si spiega - è piuttosto positiva, in quanto si pensa di poter recuperare le vendite perse nella prima parte dell'estate a causa delle avverse condizioni climatiche».

Si attesta su cifre decisamente più prudenti, invece, la Cna commercio Firenze: "I saldi daranno di certo una mano, ma non riusciranno a ribaltare l'andamento negativo delle vendite di abbigliamento estivo, in particolare negli esercizi commerciali tradizionali. Nonostante una previsione di spesa tra i 150 e i 160 euro a consumatore".

Al mercato centrale, poi, via agli sconti anche per gli acquisti dei prodotti tipici del territorio: dalla carne al pesce fino a pane, frutta, uova, verdura, prodotti da forno, specialità toscane e piatti della tradizione.