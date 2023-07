Saldi in Toscana, si parte il 6 luglio. Grandi le aspettative dei commercianti dopo una “stagione fiacca”

Firenze, 4 luglio 2023 - E’ conto alla rovescia per l’avvio dei saldi estivi. Gli sconti in Toscana partiranno il 6 luglio ed avranno una durata di 60 giorni.

Per non avere brutte sorprese, meglio ricordare le indicazioni fondamentali per acquisti sicuri e trasparenti.

Cambi

La possibilità di cambiare il capo dopo l’acquisto è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In quest’ultimo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. L’acquirente è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Indicazione del prezzo

È obbligatorio indicare il normale prezzo di vendita, lo sconto applicato ed il prezzo finale. Per evitare confusione e acquisti non desiderati, la merce venduta in saldo deve essere esposta separatamente da quella non scontata.

Consigli per evitare spiacevoli sorprese

È sempre consigliabile fare un giro dei negozi prima che scattino i saldi. Una volta adocchiato ciò che ci interessa, saremo sicuri dello sconto effettivamente applicato.

Che siano in saldo oppure no, in generale è bene evitare di acquistare i capi d'abbigliamento che non hanno le due etichette (quella di composizione e quella di manutenzione). Questo aiuta a non danneggiare i capi nella pulitura a secco o in quella normale ad acqua, a casa. Da non dimenticare il fatto che la garanzia, pari a due anni, vale anche per i prodotti in saldo. Importante, meglio ricordarlo sempre, è conservare gli scontrini.

Dal 30 giugno 2022 chi non accetta pagamenti con bancomat e carte di credito può essere sanzionato (30 euro di multa a cui si aggiunge una quota pari al 4% del valore della transazione rifiutata). Il negoziante è tenuto ad accettare i pagamenti digitali anche nel periodo dei saldi. Infine, non è possibile aumentare i prezzi per i pagamenti effettuati con carta e non possono essere applicate commissioni aggiuntive.

I saldi in partenza giovedì 6 luglio in Toscana serviranno sicuramente "per migliorare una stagione fino ad oggi deludente, complice il meteo ma anche la 'deregolamentazione' del commercio digitale che non segue le regole a cui tutti noi siamo sottoposti". Lo sostiene Paolo Gori, commerciante e vicepresidente di Confartigianato Imprese Firenze. "La stagione - spiega Gori - è partita in ritardo e il magazzino è ancora pieno: si è registrata una flessione già marcata a maggio e ancor più pesante a giugno, con un picco negativo che sfiora il 20%". "Dobbiamo considerare - riflette Gori - che gli esercizi commerciali hanno costi fissi, in aumento per effetto di inflazione e caro bollette, e acquistano i capi un anno prima: oggi, infatti, stiamo preparando i capi per la stagione primavera-estate 2024. Per questo le attese per i prossimi saldi sono alte: almeno un recupero del 15-20% così da salvaguardare la stagione". Gori torna a chiedere "regole uniformi per tutti" evitando così "il tutti contro tutti".

I saldi estivi 2023? Stando al Codacons, partono all'insegna dell'incertezza, e sugli acquisti da parte degli italiani pesa l'emergenza prezzi che ha colpito redditi e capacità di spesa delle famiglie. Il settore dell'abbigliamento e delle calzature - spiega il Codacons - ha pagato il prezzo delle condizioni meteorologiche, con il maltempo che tra aprile e la prima metà di giugno si è riversato sulla nostra penisola condizionando gli acquisti dei cittadini nel comparto. I saldi potrebbero essere quindi l'occasione per le famiglie per affrontare quegli acquisti rimandati nelle scorse settimane: cresce infatti il numero di cittadini intenzionati ad approfittare dei saldi, circa il 70% degli italiani secondo le stime del Codacons, contro il 60% dello scorso anno.

Una curiosità: a Firenze i saldi partono anche per gli acquisti dei prodotti tipici del territorio.

Dalla carne al pesce fino a pane, frutta, uova, verdura, prodotti da forno, specialità toscane e piatti della tradizione. In concomitanza con le tradizionali svendite estive, tornano al piano terra dello Storico Mercato Centrale anche gli sconti degli alimentari. Proprio così, oltre a scarpe, borse e capi di abbigliamento, anche i beni di prima necessità saranno venduti con lo sconto.

Il piano terra dello Storico Mercato Centrale, infatti, non solo ha deciso di bloccare i prezzi, nonostante l'incremento delle materie prime, in modo da permettere anche alle persone colpite dalla crisi di poter portare a casa una spesa a km0 e di qualità, ma farà di più: offrirà ogni settimana, per 4 settimane e quindi fino al 3 agosto, 5 prodotti sottocosto che si aggiungeranno alle offerte già attive nelle singole botteghe.

Il volantino delle offerte sarà pubblicato ogni giovedì, a partire dal 6 luglio, sulla pagina Facebook Storico Mercato Centrale.

Secondo gli ultimi dati, l’inflazione a Firenze rallenta ma si mantiene comunque sopra l’8 per cento annuo (+8,4% a maggio 2023 rispetto a dodici mesi fa) e anche al di sopra della media nazionale, che si ferma al +7,6 per cento.