Scandicci, sfondano una sala slot e rubano una cassaforte

Scandicci, 19 aprile 2023 - Colpo nella notte, verso le 3.30, a Badia a Settimo, nel comune di Scandicci. Con un’auto rubata poco prima, poi abbandonata sul posto, dei malviventi hanno sfondato la porta inferriata di una sala slot in via Caduti di Nassiriya. Hanno poi fatto irruzione asportando la cassaforte, una macchina erogatrice e un cambiamonete. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Scandicci che, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza, stanno cercando i deliquenti. Ancora da stimare il danno.