Sabato 14 dicembre la raccolta alimentare straordinaria per Gaza

Arezzo, 13 dicembre 2024 – Sabato 14 dicembre - raccolta alimentare straordinaria per Gaza

Un appuntamento straordinario con la solidarietà, per far arrivare un aiuto concreto alla popolazione di Gaza: sabato 14 dicembre si terrà una giornata di raccolta alimentare promossa dalla Federazione delle Misericordie della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie e con il contributo delle associazioni di volontariato toscane.

Sarà possibile contribuire facendo spesa in sette punti vendita Coop.fi, uno per ogni provincia dove è presente Unicoop Firenze. Questi i punti vendita dove è attiva la raccolta

Centro Arezzo, Viale Amendola – Arezzo (AR)

Centro Ponte a Greve, Viuzzo delle Case Nuove, Firenze (FI)

Centro Lucca, Viale Puccini – Lucca (LU)

Centro dei Borghi, Via del Fosso Vecchio – Cascina (PI)

Centro Montecatini, Via Biscolla – Massa e Cozzile (PT)

Centro Parco Prato, Via delle Pleiadi - Prato (PO)

Centro Poggibonsi, Via Salceto – Poggibonsi (SI)

Date le particolari condizioni della consegna e i vincoli posti dalle autorità sulle merci, i prodotti con cui contribuire alla raccolta saranno raggruppati in isole all’interno dei punti vendita coinvolti: soci e clienti troveranno uno speciale allestimento che metterà in evidenza i generi alimentari da acquistare e da lasciare ai volontari all’uscita dei punti vendita.

I prodotti da donare sono farina, riso, pasta, legumi in scatola, pesce in scatola, sale, assorbenti, bagnoschiuma.

Tutto ciò che sarà raccolto verrà inviato alla popolazione di Gaza mediante un'operazione umanitaria organizzata dalla Federazione delle Misericordie della Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze e in sinergia con la Confederazione Nazionale delle Misericordia d’Italia, il Ministero della Difesa italiano (Comando Operativo di Vertice Interforze), il Ministero degli Affari Esteri di Cipro nell’ambito del mandato delle Nazioni Unite “2720 Mechanism for Gaza”.