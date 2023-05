Rumors vola in Colorado a caccia di premi

Arezzo, 4 maggio 2023 – Questi i giorni della première internazionale di “Rumors”, la prima serie partecipata, realizzata interamente ad Arezzo da aretini. Il lavoro sarà presentato a Denver in Colorado al festival che si svolge da domani al 10 maggio. La Farrago, l’associazione aretina di promozione sociale che ha curato il progetto, è stata nominata infatti nella rosa dei 10 finalisti della categoria Drama nel prestigioso festival statunitense dedicato alla serialità indipendente. “Rumors” è anche l’unica serie europea in concorso per la suddetta categoria, l’unica italiana in tutta la competizione ed è stata realizzata all’interno del progetto OltreCamera finanziato da Anci in partenariato con Comune di Arezzo, Oxfam Italia, Arezzo Che Spacca, Circolo Eureko, I Care. “Un’occasione per aggiungere valore a questa produzione – dice - Luca Bizzarri, showrunner e co-regista di “Rumors” - Una conferma che si può fare cinema in tutta Italia, anche e soprattutto nelle province. Basta dare spazio e strumenti: coinvolgere persone e fare del proprio meglio ripagherà sempre. A Denver avremo modo di confrontarci con colleghi da tutto il mondo, scoprire come nasce e come si evolve il cinema indipendente negli Stati Uniti e vedere produzioni simili alla nostra. Racconteremo il viaggio nei profili social. Non vediamo l’ora”. “Quando ci è arrivata la mail dal SeriesFest abbiamo subito pensato che fosse una mail di spam, una truffa. E invece no – dice Tommaso Caperdoni, showrunner e co-regista di “Rumors - Tempo una settimana e abbiamo dovuto prenotare voli e hotel. Sapere di essere in competizione con degli americani, dove l’industria indipendente è totalmente diversa da quella europea, non parliamo di quella italiana, è un onore immenso, la ricompensa per anni di lavoro e soprattutto la conferma che quando ci metti il cuore gli altri se ne accorgono”. Saranno proprio Tommaso Caperdoni e Luca Bizzarri presenzieranno durante i giorni di festival, da domani 5 al 10 maggio, nella capitale del Colorado, tra interviste e incontri con il mercato, sperando di portarsi a casa qualche statuetta. Ci tengono a sottolineare come “rappresentino tutti quanti, le ragazze e i ragazzi che hanno fatto sacrifici immensi per realizzare questo piccolo miracolo”.

Per quanto riguarda la premiere europea e italiana, ancora nessuna news. Anche la piattaforma di distribuzione resta un mistero. La produzione garantisce che non avverrà prima dell’autunno. Dove invece l’alone comincia a dipanarsi è sulla trama di “Rumors”: sul sito del SeriesFest è presente la scheda con una prima sinossi https://seriesfest.com/festival-post/rumors/