Rubano la batteria di un'auto per avere la corrente elettrica in casa

Terni, 24 agosto 2023 – Rubano la batteria di un'auto per garantirsi corrente elettrica in casa. Per questo sono stati denunciati dalla polizia per furto un 21enne rumeno e una 19enne ternana. La coppia era già nota alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio. E' stato il proprietario di una Fiat Panda a denunciare in Questura il furto della batteria dell'auto, avvenuto nella notte nei pressi della sua abitazione in via Di Vittorio. Le telecamere di videosorveglianza del condominio hanno ripreso i ladri in azione, riconosciuti subito dalla polizia nei due giovani. Secondo la Questura, la batteria sarebbe servita loro per assicurarsi una fonte di elettricità in casa.