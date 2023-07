Ritorno in grande stile per il Palio di San Jacopo a Gallicano

Gallicano (Lucca), 16 luglio 2023 – Il Palio di San Jacopo è tornato a stupire e a infiammare le piazze di Gallicano, con la sua musica coinvolgente, i suoi colori armoniosi e quella voglia di fare spettacolo unendo divertimento, talento e riflessione.

Mancava da ben cinque anni e non ha tradito la lunga attesa, con le sfilate dei fatti figuranti, dai costumi artigianali di una unicità e bellezza straordinari, che hanno tracciato scenari studiati al millimetro intorno ai carri con i loro movimenti a sfiorare la perfezione per ottenere l’effetto sorpresa.

Tre rioni, Borgo Antico, Bufali e Monticello, hanno fatto valere ancora una volta il loro carattere e la loro sensibilità artistica, oltre alla manualità indiscussa e al senso dello spettacolo, ormai parte integrante dell’intera comunità di Gallicano.

Siamo arrivati, infatti, alla 37esima edizione della manifestazione applaudita da tutta la Valle, cresciuta a dismisura e diventata un evento irrinunciabile,

In tantissimi hanno assistito alle tre distinte sfilate che nella serata di martedì 25 luglio, giorno di festeggiamenti per San Jacopo Patrono di Gallicano, torneranno nuovamente a sfidarsi nella finale per cercare di aggiudicarsi l’ambito Cencio. Simbolo di gloria e onore che resterà al rione vincente fino al prossimo Palio.