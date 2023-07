Rischio incendi, vietato tenere cani alla catena

Arezzo, 15 luglio 2023 – A causa del caldo di questi giorni e del conseguente rischio di incendi alimentati dalla siccità e dal vento, gli animali tenuti alla catena, senza possibilità di fuga, sono destinati a morte sicura. Per questo la Regione ha deciso di introdurre, anche per quest'anno, il divieto di custodire cani alla catena o con altro strumento di contenzione in tutti i territori della Toscana. L'annuncio dell'ordinanza è stato dato dal presidente Eugenio Giani intervenuto oggi a Prato all'evento "Una vita sul campo", dedicato alle unità cinofile delle forze dell'ordine.

"Anche quest'anno - ha spiegato Giani - abbiamo pensato, oltre che alla sicurezza delle persone, anche alla tutela degli animali da compagnia che, in caso di incendio, rischiano di non poter scappare e di restare così intrappolati fra le fiamme. In caso di emergenza quindi, grazie all'ordinanza della Regione che introduce un preciso divieto, viene offerta loro la possibilità di mettersi in salvo e di allontanarsi rapidamente dal luogo dell'incendio".

L'ordinanza avrà validità a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione Toscana) e fino al prossimo 30 settembre 2023.