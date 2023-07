Rinnovo del patto di gemellaggio fra San Giovanni Valdarno e Gerico

Arezzo, 1 luglio 2023 – Arriverà a San Giovanni Valdarno la sera di mercoledì 5 luglio il sindaco di Gerico Abdal Karmi Sedir accompagnato da alcuni consiglieri comunali della città della Cisgiordania. Una visita istituzionale per rinnovare, a 20 anni dalla sua sottoscrizione, il patto di gemellaggio e l’accordo di reciproca collaborazione fra le due comunità.

“È per me un grande onore ed una grande emozione rinnovare, dopo 20 anni, il patto di gemellaggio che unisce Gerico e San Giovanni Valdarno”, ha dichiarato il sindaco Valentina Vada. “Il 18 ottobre del 2003, in Palazzo di Arnolfo, vennero sottoscritti i rapporti di amicizia tra le due città e da quel momento il nostro Comune e le amministrazioni che si sono susseguite si sono impegnate in un’azione importante di cooperazione con Gerico con la quale si è sviluppato un rapporto intenso ed autentico. Ricordo, tra i progetti più importanti, il centro di riabilitazione e la biblioteca a Gerico che ancora oggi rappresentano un segno concreto del legame di amicizia che ci unisce alla Terrasanta. Il prossimo 6 luglio, di nuovo in Palazzo di Arnolfo, rinnoveremo il patto di amicizia e gemellaggio con Gerico e il viaggio istituzionale della delegazione palestinese a San Giovanni Valdarno sarà anche l’occasione per rinsaldare i legami tra le due comunità e rafforzare progettualità importanti e iniziarne di nuove: in questa direzione vanno gli incontri che la delegazione farà nei giorni di permanenza a San Giovanni Valdarno, con le aziende del nostro territorio”, ha concluso il sindaco.

La mattina di giovedì 6 luglio il primo cittadino Valentina Vadi, insieme agli assessori della giunta comunale, accoglierà la delegazione palestinese nel palazzo comunale per mostrare la sede istituzionale e confrontarsi su programmi e obiettivi futuri. A seguire avverrà l’incontro con due aziende che operano in ambito medico, sanitario e riabilitativo, Moretti Spa, specialisti in dispositivi medici, ortopedia, riabilitazione e il Crt, centro riabilitazione Toscana per sviluppare future progettualità in Terrasanta.

Poi il sindaco palestinese sarà accompagnato in visita al museo delle Terre Nuove, a Casa Masaccio, dove è in corso la mostra dedicata all’artista Mauro Staccioli, e al museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie.

Alle 18 è in programma, a Palazzo d’Arnolfo, la seduta del consiglio comunale durante il quale i primi cittadini di San Giovanni e di Gerico rinnoveranno il patto di gemellaggio impegnando le proprie comunità in un rapporto reciproco e costruttivo di amicizia e di solidarietà. Con il documento, che sarà firmato anche dal presidente del consiglio comunale Elena Spadaccio, si intendono promuovere, negli anni a venire, proficui progetti nel campo della cultura, dell’educazione, del sociale e della cooperazione internazionale.

La sera, alle 20, è stata organizzata la cena ai saloni della Basilica aperta a tutta la cittadinanza. Un modo per far sentire la vicinanza al popolo palestinese e condividere una serata all’insegna del buon cibo e della voglia di stare insieme. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare la Pro loco al numero 0559126268 o scrivere all’indirizzo [email protected]giovannivaldarno.it.

Il giorno seguente, venerdì 7 luglio, la mattina la delegazione di Gerico sarà ospitata all’azienda Abb. Il plat manager Stefano Chieregato mostrerà il più grande impianto di produzione di stazioni di ricarica in corrente continua in Italia, che ha sede proprio a San Giovanni Valdarno.

Dopo una tappa ad Arezzo, alle ore 15,30 sarà il direttore Eike Schmidt a guidare personalmente il sindaco di Gerico e i consiglieri della Cisgiordania, insieme al primo cittadino di San Giovanni Valdarno, nelle Gallerie degli Uffizi, definito il miglior museo italiano del mondo e che custodisce la più cospicua collezione di Raffaello e Botticelli oltre ad opere inestimabili, in particolare del periodo del Rinascimento italiano.