A Piombino sfila il popolo "no gas". E al sindaco è impedito di parlare

La manifestazione a Piombino (foto Novi)

Piombino (Livorno), 12 marzo 2023 - Mentre la nave rigassificatrice Golar Tundra si appresta a entrare nel mar Rosso, diretta verso la Toscana, a Piombino va in scena la nuova manifestazione dei comitati no gas e degli ambientalisti. Questa volta hanno chiamato a raccolta tutti i gruppi che si oppongono non solo all’impianto di Snam ma anche all’uso di fonti fossili, reclamando la necessità di un nuovo mondo basato esclusivamente su energie rinnovabili. Energie rinnovabili che però non vengono usate per alimentare gli amplificatori dei microfoni della manifestazione collegati a un generatore di energia elettrica a benzina, una delle fonti fossili contestate. Video: i fischi al sindaco durante il discorso Un ambientalismo radicale di cui fa le spese il sindaco Francesco Ferrari, da sempre contrario al rigassificatore, ma che viene duramente contestato con fischi e urla da alcuni gruppi ed è costretto a interrompere il suo intervento in piazza Bovio e lasciare il palco sotto la scorta di agenti in borghese della polizia. Ferrari, nelle poche parole che è riuscito a pronunciare prima di essere interrotto, aveva spiegato di essere contrario all’impianto per motivi tecnici legati alla "carenza di informazioni sulla sicurezza" e per la situazione del porto di...