Arezzo, 3 febbraio 2025 – Ridotta la presenza dell’ambulanza infermerizzata a Castiglion Fiorentino.

Ancora riduzioni del servizio di emergenza-urgenza del 118 e ancora una volta a discapito dei cittadini, ahi noi, castiglionesi.

Si perché, invece di otto mesi l’anno, da questo febbraio l’ambulanza infermierizzata è presente solo 6 mesi l’anno equiparando le esigenze dal punto di vista sanitario di Castiglion Fiorentino con una superficie di 111, 58 km² con poco meno di 13 mila abitanti con quelle di Foiano della Chiana con una superficie di 40,77 km² e 9.073 abitanti.

“E ancora una volta non si riesce a capire il criterio di questa scelta a discapito della salute dei cittadini castiglionesi” afferma l’assessore alla Sanità, Stefania Franceschini che aggiunge “da questo mese di febbraio, le due ambulanze infermierizzate assegnate alla Valdichiana sono così distribuite: una rimane presente a Cortona 12 mesi l’anno l’altra se la dividono equamente 6 mesi l’anno Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana”.

Così, di anno in anno, il sistema sanità in Valdichiana cambia, si trasforma ma soprattutto si restringe sempre più. Dalle lotte per garantire il medico in ambulanza a quelle per avere un’ambulanza con infermiere è stato un attimo. Ora ci aspettiamo la solita strumentale narrativa per cui è sempre colpa degli altri.

“Ricordo bene le antiche battaglie per cercare di garantire un medico a bordo di ogni ambulanza. A distanza di anni siamo arrivati a lottare per avere l'ambulanza con un infermiere a bordo grazie a ‘modelli innovativi sempre più all'avanguardia’ soprattutto tesi a investire meno soldi. Lo faremo valere nelle sedi opportune tanto per cambiare, ma perché un territorio vasto come quello della Valdichiana deve essere costantemente taglieggiato a partire dal primo soccorso che andrebbe garantito ai cittadini lontani dai grandi centri urbani?” conclude il sindaco Mario Agnelli che, come ogni primo cittadino, rappresenta nel comune che amministra, la massima autorità sanitaria.