RidiCasentino2023: Claudio Bezzi trionfa nel concorso di letteratura comica

Arezzo, 7 agosto 2023 – Un parterre di scrittori da tutta Italia per la decima edizione di RidiCasentino. Il concorso nazionale di letteratura comica è giunto all’epilogo con la finalissima di Poppi e, al termine di una sfida a suon di racconti, è terminato con la vittoria di Claudio Bezzi da Bagnacavallo (Ra). L’appuntamento, promosso dall’associazione culturale Noidellescarpediverse, aveva registrato la partecipazione di novanta scrittori da tutta la penisola e dall’estero che avevano inviato ben centottantadue testi di genere ironico, umoristico o comunque leggero, con i migliori cinque che erano stati selezionati per confrontarsi nell’atto conclusivo ospitato dal centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia.

La finale ha trovato il proprio cuore nella lettura dei racconti da parte degli attori Lenny Graziani e Matteo Capacci, poi il voto di una doppia giuria tecnica e popolare coordinata da Alan Bigiarini ha permesso di stilare la classifica del concorso. Il successo è spettato al ravennate Bezzi per il suo testo “Il gattino” dove è stato immaginato un fantascientifico scambio di mail tra un negozio di animali di Roma e un giovane alieno di qualche lontana galassia, poi alle sue spalle si è piazzato Marco Bellomo da Pordenone con “Il martirio del piccione”. Il podio è stato infine completato da Luca Baglioni da Arezzo con “Cosimo e Danilo. Serena, ti lascio”, Danilo Gori da Gallarate (Va) con “Plagio Antonacci” e Mara Melon da Legnano (Mi) con “Simone” che hanno condiviso il terzo posto ex-aequo. Questi scrittori hanno ricevuto una serie di premi finalizzati alla valorizzazione e alla scoperta del Casentino tra soggiorni, specialità enogastronomiche e pubblicazioni editoriali, andando così a ribadire RidiCasentino come un’occasione di promozione turistica della vallata.

Un ulteriore contributo alla serata è arrivato dagli ospiti Massimiliano Galligani e Alberto Marioni che, con la comicità e la simpatia dei loro monologhi, hanno scandito le diverse fasi della finale e hanno regalato risate al numeroso pubblico presente a Poppi. Il fine settimana di RidiCasentino è stato ulteriormente arricchito dalla prima edizione del workshop “Scrivere comico” che è stato tenuto dai docenti Max e Francesco Morini, autori di cinque best seller per la casa editrice Newton Compton, e che ha accompagnato i partecipanti in un percorso dove apprendere le diverse tecniche per arrivare a utilizzare la letteratura come strumento per muovere un sorriso. «Letteratura, cabaret e promozione turistica - ribadisce Alan Bigiarini dell’associazione Noidellescarpediverse, - sono tornate a unirsi nella decima edizione di RidiCasentino che, per la prima volta, è andato in scena nel borgo di Poppi. Il nostro ringraziamento va agli scrittori che hanno accolto l’invito a mettersi in gioco, a Galligani e Marioni che hanno impreziosito la serata con la loro simpatia, ai giurati in rappresentanza del mondo di arte, teatro e giornalismo che hanno decretato la classifica e a tutti coloro che hanno contribuito al concorso. L’appuntamento, ora, è fissato per il 2024».