Restauro d’autore, la Badia ritrova il San Lorenzo

Arezzo, 15 giugno 2023 – Nel 50esimo anno dalla sua fondazione, il Rotary Club Arezzo Est, ha voluto promuovere il recupero del meraviglioso affresco di Bartolomeo della Gatta presso la Badia delle Sante Flora e Lucilla di Arezzo che rischiava seriamente di andare definitivamente perduto: «Siamo orgogliosi di essere riusciti a riportare al suo antico splendore questa mirabile opera e di restituirla alla cittadinanza e ai turisti che visitano la nostra città» ha detto Francesco Pugi, Presidente del Rotary Club Arezzo Est presentando il restauro eseguito da Tiziana Conti e Tommaso Sensini di Studio Tre Arezzo sotto la sorveglianza della Soprintendenza APAP di Siena Grosseto Arezzo. Alla serata inaugurale hanno partecipato tra gli altri, il parroco della Badia, Padre Francesco Bartolucci, Liletta Fornasari, storico dell’arte e il Maestro Luca Provenzani che ha concluso in musica l’evento. L’affresco con San Lorenzo, che risale al 1476, è la prima opera giunta a noi eseguita da Bartolomeo ad Arezzo e doveva fare parte di una decorazione più ampia, come indica Vasari nella biografia del camaldolese: «… nella Badia di Santa Fiore di detta città [Arezzo] di sua mano una cappella all’entrare della chiesa per la porta principale entro la quale è un San Benedetto e altri santi fatti con molta grazia e con buona pratica e dolcezza». Dalla sua scoperta nel 1933 a oggi, è stato oggetto di più interventi di restauro, ma nonostante questo si trovava in cattive condizioni di conservazione: coperto di depositi, offuscato da una patina biancastra e sull’intera superficie erano presenti macchie. Il degrado era causato innanzitutto dall’umidità capillare che raggiungeva oltre metà dell’altezza del dipinto provocando efflorescenze solfatiche e danneggiando gli strati pittorici. Il presente intervento, realizzato grazie al contributo di Chimet s.p.a., oltre a rimuovere depositi e patine saline e alleggerire le integrazioni fuori tono, ha provveduto a liberare la porzione sottostante della parete dagli strati di intonaco, per evitare la risalita dell’umidità, stuccando e integrando cromaticamente mancanze e abrasioni sulla pittura.