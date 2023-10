Report e rating di legalità, 60 minuti in Confartigianato

Arezzo, 25 ottobre 2023 – Evidenziare l’attenzione alla sostenibilità ed alla legalità nella conduzione del proprio business da parte dell’imprenditore, non è più un elemento che incide sull’aspetto reputazionale, ma potrà essere decisivo su due aspetti.

In primo luogo, sotto il profilo dell’accesso al credito, il sistema finanziario europeo richiede, nell’erogazione dei finanziamenti alle imprese, di pesare sempre di più i principi ESG perché questo approccio è considerato fondamentale per ridurre i rischi finanziari, rispondere alle esigenze dei clienti, promuovere la sostenibilità a lungo termine e prepararsi per un ambiente finanziario e normativo che premia le aziende socialmente responsabili.

Il possesso del rating di legalità, invece, è portatore di immediati benefici in termini di premialità previsti in sede di partecipazione ad agevolazioni e bandi pubblici attraverso riserve, priorità o maggiore entità dei contributi.

Al fine di concentrarsi sulle ultime tendenze e best practice in materia di sostenibilità e legalità, abbiamo promosso un nuovo incontro del nostro format online “60 minuti di…” dal titolo “60 minuti di…Strumenti per la sostenibilità: report e rating di legalità. Una guida pratica per le PMI”

Durante il webinar esploreremo i vari aspetti dei report di sostenibilità, concentrandoci sulle pratiche aziendali sostenibili, gli obiettivi ambientali e sociali, e l’impatto economico delle iniziative sostenibili. Inoltre, approfondiremo l’importanza del rating di legalità, esaminando gli indicatori chiave utilizzati per valutare l’aderenza delle aziende alle normative e agli standard etici.

Avremo a disposizione, inoltre, una testimonianza che può attestare concretamente come l’introduzione di questi elementi modificherà l’atteggiamento del sistema bancario nella valutazione della propria clientela.

Il webinar si terrà Giovedì 26 Ottobre 2023 dalle ore 17.30 alle ore 18.30.

Interverranno:

MAURIZIO BALDI (Presidente Confartigianato Imprese Arezzo)

MAFALDA MAFFETTONE (ESG Advisor di “Rewind“)

STEFANO PERUZZI (Responsabile Area Credito e Finanza Agevolata, Confartigianato Imprese Arezzo)

La partecipazione all’iniziativa è libera, previa registrazione per ricevere il link, inviando una mail a [email protected] o telefonando allo 05753141.