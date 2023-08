Record di poeti dialettali iscritti al Boccabugia 2023

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 6 agosto 2023 – Una giornata da incorniciare per Vergemoli, borgo nel comune di Fabbriche di Vergemoli in Garfagnana, dove per tutta la giornata si è respirato il clima della grande festa, preannunciata da diversi operatori video che si aggiravano tra le vie strette in cerca di materiale per quello che diventerà presto un docu-film. Racconterà il paese e la manifestazione storica, iniziata ufficialmente nel 1972 per onorare la figura e l’eredità lasciata dal poeta in rima locale Iacopo Vanni, che oggi ha vissuto una delle edizioni maggiormente partecipate e con un boom di nuove iscrizioni.

Spirito dissacratore e grande ironia ha caratterizzato, come sempre, l’evento animato dal cittadino onorario Paolo Ruffini, il noto attore, conduttore televisivo, regista, sceneggiatore e produttore teatrale che da anni è alla guida della manifestazione.

Quarantacinque minuti di tempo per scrivere le proprie rime sul tema tenuto segreto fino all’ultimo minuto e dal quale si comprende bene l’anima del concorso: “Per esser vergemolino a tutti gli effetti, a Ruffini manca solo… la casa” (ma è tirchio e vòle spènde poco)”. Risate a non finire e battute con il sindaco di Fabbriche, Michele Giannini e con gli altri componenti della giuria; Camilla Baccelli, Fabio Baroni, Roberta Bergamini, Domenico Bertuccelli, Lucia Morelli, Cesare Passigni e Simone Sartini. Ecco i vincitori: Marco Nicolosi di Massa Macinaia Luca Iacopetti originario di Vergemoli 3. Tiziana Lunardi A Noah Tortelli è andato il premio declamazione. Noah è un cantautore originario di Barga, alla sua prima volta al Boccabugia e ha colpito molto il pubblico cantando la sua poesia. Il Premio Componimento è andato a Renzo Tori, mentre il Premio Giovani se lo sono aggiudicato Aurora e Arianna.

Intermezzo letterario con la presentazione del libro “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera” (Edizioni Melagrana), del giornalista e scrittore Andrea Cosimini.

Durante la giornata, per gli intervenuti soste golose agli stand gastronomici presenti, tra i quali anche il rigenerante gelato artigianale della gelateria “La Gioia del Gelato” di Borgo a Mozzano, molto attivo il bar e il mercatino dei prodotti tipici. Incredibile la partecipazione di tutto il paese, con le attive paesane che hanno organizzato e allestito tutti gli spazi pubblici, compreso il bellissimo palco centrale.

