Magliano in Toscana (Grosseto), 19 agosto 2021 - "Camper e auto "provenienti dal rave party concluso nel Viterbese stanno affollando il territorio di Magliano in Toscana. Sono fortemente preoccupato e chiedo la massima attenzione alle autorità competenti". L'allerta la lancia il sindaco Diego Cinelli, visto che "in molti dei partecipanti al rave party che si è svolto in riva al lago di Mezzano, a poca distanza dal confine toscano, si stanno riversando in Maremma", si spiega dal Comune in una nota.

"I turisti presenti sul territorio - aggiunge - sono in allarme e così anche molti esercenti locali e cittadini. Purtroppo molte di queste persone sono in evidente stato di alterazione. Mi unisco ai sindaci di Pitigliano, Sorano e Manciano che per primi hanno denunciato il disagio che stavano vivendo, e con cui solidarizzo, a causa dei danni che questo tipo di eventi creano all'immagine e alla quiete del territorio".

In questo senso "spero che non si registrino anche a Magliano le stesse ripercussioni con turisti in fuga. Già siamo in un periodo difficile, in cui le nostre strutture stanno rialzando la testa, ritrovarci con decine di auto e di camper con gente 'sbandata', perché non saprei definirla altrimenti, è inconcepibile, anche perché il rischio è di ritrovarseli sulla costa".

Dopo lo sballo, le terme

Raduni consistenti di reduci del rave di Valentano sono segnalati alle cascatelle di acqua calda delle terme di Saturnia e sul fiume Fiora, località nei comuni di Manciano e Pitigliano. Secondo quanto si apprende, i partecipanti al rave vengono notati mentre fanno il bagno e prendono il sole. Risultano numerosi benché in quantità minima rispetto alle 10.000 persone del picco avuto dal rave a Ferragosto. Altri hanno raggiunto Albinia e hanno preso posto in spiaggia sul tombolo di Giannella. Anche le autorità sanitarie, secondo quanto si apprende, vigilano sulla situazione.

© Riproduzione riservata