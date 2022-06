Scongiurato un rave party in Garfagnana: maxi task force per lo sgombero

Vagli di Sotto (Lucca), 25 giugno 2022 - Scongiurato, grazie al piano interforze coordinato dalla prefettura di Lucca, l’arrivo di nuovi partecipanti al rave party, organizzato in una radura sulla cima del Monte di Roggio, nel comune di Vagli Sotto e previsto per questo fine settimana, si sono presi i provvedimenti per impedirne lo svolgimento.

In serata si è, infatti, predisposto lo sgombero graduale dei primi mezzi giunti sul posto prima della mezzanotte di ieri, in anticipo sull’intervento massiccio e congiunto delle forze dell’ordine scattato nella notte.

Alle squadre di carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale, attive tutto il giorno al presidio dell’ordine pubblico e alla sicurezza della viabilità stradale, oltre che al controllo degli arrivi specifici per la partecipazione al mega raduno non autorizzato sul Monte di Roggio, si sono aggiunte anche quelle dei vigili del fuoco, per procedere insieme allo spegnimento dei potenti impianti musicali presenti nella radura monte del borgo di Roggio e all’allontanamento in sicurezza dei veicoli già insediati nell’area.

Fio. Co.