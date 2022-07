Rapporto Goletta Verde: mare e fiumi sempre più inquinati

Firenze, 5 luglio 2022 - Il mare e i fiumi della Toscana sono sempre più inquinati. È quanto emerge dal monitoraggio effettuato dai volontari di Goletta Verde, campagna di Legambiente sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane: sono risultati oltre i limiti di legge riguardo all'inquinamento 11 su 20 campionamenti di acque effettuati tra il 20 e il 22 giugno in fiumi (15) e mare toscano (prelievi in 5 punti). I 20 campioni sono distribuiti lungo la costa con 4 prelievi in provincia di Massa Carrara, 2 in quella di Lucca, 1 di Pisa, 7 di Livorno, di cui 4 sull'isola d’Elba e 6 in quella di Grosseto: di questi 6 sono risultati fortemente inquinati, 5 inquinati e 9 entro i limiti. Rispetto all'anno scorso, come evidenziato dal presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza, “c'è stato un rimescolamento delle carte. Assistiamo a un lieve miglioramento delle stazioni settentrionali della costa apuo-versiliese, storicamente più inquinate, ma pure a un deterioramento delle performance della costa meridionale”.



L'inquinamento, è stato spiegato, è dovuto in particolare alla presenza di batteri di origine fecale.

In particolare, si spiega, sono risultati fortemente inquinati i campionamenti effettuati alla foce del torrente Carrione, a Carrara, e quello alla foce del fiume Brugiano, a Massa. Fortemente inquinato anche il campione prelevato a mare, nell'area prospiciente la foce di uno scarico in via Salivoli a Marina di Salivoli (Livorno). Stesso giudizio negativo anche per i punti alla foce del fiume Gora a Follonica (Grosseto) e quello alla foce del fiume Osa, in località Fonteblanda a Orbetello. Infine risulta fortemente inquinano il campione relativo alla foce del fosso Mola/Fossone centrale a Capoliveri, all'Elba. Inquinati la foce del torrente Lavello, in località Partaccia a Massa, quella del fosso Fiumetto a Marina di Pietrasanta (Lucca), la foce dell'Arno a Marina di Pisa, quella del fiume Bruna a Castiglione della Pescaia e il Fosso della Madonnina in località Punta della Rena, a Portoferraio).



Entro i limiti risultano invece la foce del fiume Versilia a Cinquale, il fosso dell'Abate a Lido di Camaiore, la foce del canale scolmatore a Calambrone, la foce del fiume Cecina e dell'Albegna, il canale a Poggio Pertuso (Grosseto), il fosso tagliata etrusca ad Ansedonia, le acque del Moletto del pesce a Marciana Marina e il fosso Galea a La Foce all'Elba.







Niccolò Gramigni