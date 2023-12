Raccolta rifiuti, il calendario di Fiesole è un rebus

Fiesole, (Firenze) 22 dicembre 2023- Gettare i rifiuti nei giorni di Natale e Capodanno rischia di diventare un rebus sul territorio fiesolano.

La modifica del calendario, decisa nell'accordo raggiunto fra Alia e i sindacati dei lavoratori, e che prevede di anticipare la raccolta alle domeniche che precedono le due festività, ovvero al 24 e 31 dicembre, riguarderà esclusivamente le zone delle colline di Fiesole in cui il servizio “porta a porta” si effettua al mattino. E' il caso di Querciola, Olmo e Montebeni, per citare le aree principali. Ma anche le case sparse delle colline saranno interessate. Qui, e solo qui, la raccolta dell'organico sarà fatta in due giorni consecutivi (sabato e domenica) mentre i rifiuti del cenone e dei pranzi di Natale e Capodanno dovranno essere tenuti in casa fino al mercoledì, primo turno utile della raccolta dell'organico.

Nel resto del territorio comunale, capoluogo compreso, il calendario della raccolta resta invariato. Garantito su ordinanza sindacale il servizio di spazzamento stradale.

Le altre festività in cui i servizi subiranno delle modifiche saranno la Festa dei Lavoratori (1 maggio) e Ferragosto (15 agosto). In queste ultime date, la raccolta dei rifiuti sarà spostata ai sabati o alle domeniche precedenti o successivi rispetto alla festa secondo modalità che saranno comunicate prossimamente.

Alia invita tutti gli utenti a prestare attenzione alle variazioni e a controllare il calendario, zona per zona, al sito web https://www.aliaserviziambientali.it/servizi-comuni/fiesole/fiesole-raccolta-rifiuti/. D.G.