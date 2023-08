Questura, controllati 240 veicoli e identificate 556 persone

Arezzo, 22 agosto 2023 – Continuano incessanti i servizi di controllo di territorio effettuati dalla Polizia di Stato. Nel corso della scorsa settimana e fino alla giornata odierna sono stati controllati 240 veicoli e identificate 556 persone. Nella rovente giornata di ieri 21 agosto, il personale della Squadra Mobile della Questura di Arezzo ha denunciato in stato di libertà per il reato di rapina un ragazzo di 19 anni che si appropriava, attraverso minacce, di una collana di proprietà di un minorenne. L’indagato, in pieno centro storico aretino, chiedeva inizialmente al ragazzino di provare la collana, ma, al suo rifiuto, intimorendolo anche approfittando del suo stato di soggezione, lo costringeva a consegnargliela per poi allontanarsi. Gli investigatori, diretti dal Commissario Capo Sergio Leo, riuscivano a identificare l’autore del reato e a deferirlo all’Autorità Giudiziaria.

I poliziotti delle Volanti, intervenivano su richiesta da parte del controllore di un autobus poiché tre soggetti, sprovvisti di titolo di viaggio, si rifiutavano di dare le proprie generalità. Giunto sul posto, il personale della Polizia provvedeva a deferire i tre giovani, di cui uno minorenne, per il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale al pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. I tre venivano anche sanzionati per il mancato possesso del titolo di viaggio.

Personale della Polizia Stradale di Arezzo, infine, denunciava in stato di libertà un senese che, rimasto coinvolto in un incidente stradale, risultava in stato di alternazione psicofisica a seguito di assunzione di bevande alcoliche. Per lui, ritiro della patente e deferimento all’A.G.