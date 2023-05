Quasi due anni per un ecodoppler, la protesta

Arezzo, 5 maggio 2023 – Ci vogliono quasi due anni di attesa per fare un ecocolordoppler. Si tratta di malasanità? E’ un errore di sistema? Nessuno dei due per l’Azienda sanitaria locale. La segnalazione è arrivata all’emittente Teletruria da una cittadina aretina e riguarda uno degli esami sanitari più richiesti, l’ecocolordoppler.

Come è possibile che per ottenere un appuntamento per un ecolordoppler ci vogliano addirittura due anni? Il fatto è accaduto a una signora che si è recata al Cup per programmare la visita in questione.

“Sono stata al Cup per prendere questo appuntamento – spiega la signora raccondanto l’accaduto – e mi è stato dato appuntamento per il 27 dicembre 2024. Cosa dobbiamo fare morire oppure ti costringono ad andare a pagamento anche se non possiamo?”.

A rispondere all’accaduto è la stessa azienda sanitaria locale. La Asl dopo le opportune verifiche del caso fornisce adesso delle risposte. “Il medico che ha fatto la prescrizione alla signora non ha specificato il codice di urgenza – fa sapere l’azienda sanitaria - e spesso al Cup viene indicato per questo esame un centro della provincia che altrettanto spesso il cittadino rifiuta perchè considerato troppo lontano”. Restano tanti due anni di attesa per una visita medica tra le più richieste. L'ecocolordoppler è un esame rapido della durata di 15-30 minuti e non invasivo che consente di rilevare delle anomalie o delle malattie utilizzando onde sonore con una frequenza superiore a quella dell'udito di circa 20 kHz ultrasuoni. E’ sempre l’Azienda sanitaria che fa sapere che se il medico nella sua prescrizione dell’esame avesse indicato l’urgenza, l’attesa non sarebbe stata questa. Non solo, se la paziente si fosse recata a Bibbiena per fare l’esame richiesto l’avrebbe potuto fare oggi.