Il Quarto Stato è a Firenze, dal primo maggio in mostra a Palazzo Vecchio

Firenze, 28 aprile 2022 - L'opera è arrivata a Firenze, pronta a mettersi in mostra. "Il Quarto Stato entra in un monumento della cultura mondiale", ha detto l'assessore alla Cultura del Comune di Milano (ed ex assessore fiorentino) Tommaso Sacchi. Il celeberrimo dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, tra le opere più iconiche del Novecento, sarà esposto dal primo maggio al 30 giugno nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. L'inaugurazione è prevista per sabato 30 aprile alle 10.

“Firenze è onorata ed emozionata di ospitare per la prima volta nella storia un'opera simbolo universale dell'arte e della politica – aveva scritto ieri su Twitter il sindaco Dario Nardella - Non potevamo immaginare modo più degno per celebrare il primo maggio, festa del lavoro”. Oggi invece ha annunciato l'arrivo del dipinto: "All’alba di stamani Firenze ha dato il benvenuto a «Il Quarto Stato», l’enorme capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che dal primo maggio, per la Festa dei Lavoratori, sarà visibile nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Un’opera eccezionale. Simbolo delle lotte operaie".