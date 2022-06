Vaccino covid Toscana: superate le 100mila quarte dosi somministrate

Articolo : Quarta dose Toscana, Giani: "Per non trovarci impreparati chiederò al ministro Speranza"

Firenze, 24 giugno 2022 - Balzo in avanti per le quarte dosi che oggi hanno superato in Toscana quota 100mila. Dopo mesi a rilento, l’aumento dei contagi sembra aver fatto nuovamente ripartire l’attenzione da parte dei cittadini più anziani e fragili, che stanno contattando i medici di famiglia e la Ausl per procedere con la dose aggiuntive.

In particolare, fanno sapere dalla Regione Toscana, sono state somministrate in totale 20.071 dosi booster a soggetti immuno-compromessi e 80.023 richiami (secondo booster) ad altrettanti anziani over 80. Il numero maggiore di somministrazioni riguarda l’area vasta centro (fra Firenze, Prato e Pistoia) con 46.141, seguita dalla zona nord ovest con circa 28mila e quindi dalla sud est con circa 25.900.

In questi giorni, medici di famiglia ed esperti stanno tornando a evidenziare l’importanza della vaccinazione per i soggetti più a rischio, vista l’importante ripresa dei contagi.

Lisa Ciardi