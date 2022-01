Firenze, 10 gennaio 2022 - Una notizia che fa ben sperare. In Toscana crollano le quarantene. Questo è anche l'effetto della misura del governo scattata lo scorso 31 dicembre sulla quarantena precauzionale. Stando al bollettino diffuso dalla Regione, sono uscite dall'isolamento 16.707 persone, ovvero il 43,8% del totale. Si tratta in sostanza di quasi 1 su 2. In questo modo, da 38.131 quarantene siamo scesi alle 21.424 odierne.

Ricordiamo che dal 31 dicembre 2021 non c'è più la quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti stretti con positivi nei seguenti casi

nei 120 giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale primario

nei 120 giorni successivi alla guarigione

successivamente alla somministrazione della dose di richiamo

Chi rientra nei tre casi sopra deve solamente:

indossare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il positivo

effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto

Intanto in Toscana complessivamente, sono 172.700 i contagiati in isolamento a casa, poiché o presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere oppure non hanno sintomi (-1.197 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%). In Toscana, da inizio pandemia i casi hanno superato la soglia dei 500.000. Con i 5.790 positivi di oggi, è stata raggiunta quota 504.726.

Di questi sono 150.273 i casi complessivi a Firenze (+1.916 rispetto a ieri), 41.603 a Prato (+373), 44.106 a Pistoia (+440), 24.665 a Massa (+276), 49.840 a Lucca (+565), 58.254 a Pisa (+597), 36.825 a Livorno (+595), 45.102 ad Arezzo (+506), 33.091 a Siena (+340), 20.412 a Grosseto (+182). Sono 555, invece, i casi positivi notificati in Toscana ma residenti in altre regioni.