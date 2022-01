Firenze, 22 gennaio 2022 - "Un’ordinanza regionale, in arrivo la prossima settimana, per dare uniformità alle regole nel mondo della scuola". Ad annunciarla, il presidente della Regione Eugenio Giani, dopo le polemiche suscitate da una mail inviata dagli uffici della zona fiorentina nord ovest della Ausl Toscana Centro alle scuole, per chiedere loro di svolgere adempimenti aggiuntivi rispetto al passato, ma anche per stabilire regole diverse rispetto alle ultime direttive nazionali in merito a contatti, quarantene, rientri in classe e tamponi.

La comunicazione , arrivata giovedì, ha suscitato un vero e proprio terremoto negli istituti scolastici, già messi gravemente in difficoltà dalla situazione, fra insegnanti malati, Dad a macchia di leopardo, contagi da gestire e comunicazioni da dare ai genitori. Così, ieri, proprio su questo tema, si è svolto un incontro fra i vertici della Regione, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e il dirigente Roberto Curtolo.

«Abbiamo una situazione delicata – spiega il presidente Giani - perché nelle scuole si stanno creando dei momenti di grande difficoltà. È assolutamente necessario fare chiarezza e arrivare a una procedura unica regionale. Nei prossimi giorni convocherò un incontro con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e la elaboreremo insieme". Serve però ancora un po’ di pazienza perché a breve ci saranno novità anche a livello nazionale. "Martedì proprio su questo tema si terrà un incontro a Roma – spiega il governatore – e delineeremo in dettaglio le varie competenze di Ausl e scuole. Sono preannunciati nuovi metodi per le quarantene e noi ribadiremo la nostra richiesta: arrivare a una semplificazione che permetta di far continuare sempre la didattica in presenza almeno a chi è vaccinato e negativo, facendo scattare la Dad per i positivi. Misure più chiare sono necessarie anche per i più piccoli e non vaccinati. L’ordinanza regionale quindi dovrà considerare le direttive nazionali e poi armonizzarle a livello toscano. Intanto oggi siamo felici che il ministro abbia approvato con un decreto 400 milioni di euro per le spese della quarta ondata Covid: fra i 25 e i 30 milioni arriveranno in Toscana".

Per il momento dunque le indicazioni della Ausl per le scuole della zona fiorentina nord ovest restano con buona pace dei dirigenti scolastici, che devono anche occuparsi di fornire informazioni sul da farsi alle famiglie come se non bastassero le normali attività d’istituto. Oltre all’aggravio burocratico per i presidi prevedono che "in attesa di allineamento fra le indicazioni delle Circolari, i "contatti scolastici" saranno gestiti con le seguenti modalità. I soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (che abbiano ricevuto una dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di quattordici giorni riceveranno un provvedimento di quarantena pari a dieci giorni con obbligo di test finale negativo; i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni riceveranno un provvedimento di quarantena pari a cinque giorni con obbligo di test finale negativo; i soggetti che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il c iclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti o siano guariti da infezione da Sars-cov-2 nei 120 giorni precedenti non riceveranno il provvedimento di quarantena".