Quando è Pasqua 2022 e i giorni dei prossimi ponti

Firenze, 18 febbraio 2022 - La possibile fine dello stato di emergenza il 31 marzo e il calo dei contagi da covid potrebbero dare il via a una maggiore libertà nelle vacanze. Con la possibilità finalmente totale di godersi giorni di sole in giro. Per questo in molti hanno già cominciato a fare calcoli sui prossimi ponti possibili e sulle date delle vacanze di Pasqua. La possibilità di eventuali ponti stuzzica la voglia di vacanze. E in questo senso i numeri sono già incoraggianti nelle città d'arte, dove cominciano ad arrivare a ritmo sostenuto le prenotazioni proprio per Pasqua.

La Pasqua 2022 cade domenica 17 aprile. Una Pasqua dunque piuttosto "alta", ad indicare che cade ad aprile già inoltrato. Il lunedì di Pasquetta, dedicato alle passeggiate e alle gite fuori porta, è dunque lunedì 18 aprile. E dopo il ponte di Pasqua è subito possibile un altro ponte. Perché il 25 aprile, il giorno in cui si celebra la Liberazione dal nazifascismo, cade di lunedì, con la possibilità di un weekend lungo per chi può permetterselo.

Niente ponti per il 1 maggio. Che cade quest'anno di domenica e dunque non consente ponti. Ma un ponte possibile scatta il mese dopo. La Festa della Repubblica del 2 giugno cade infatti di giovedì, con la possibilità dunque di un ponte con il weekend del 4-5 giugno.