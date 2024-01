Pupo alla scoperta di Foiano della Chiana

Arezzo, 25 gennaio 2024 – Un intero pomeriggio dedicato alla città del Carnevale questo è stato il programma del cantante Pupo di mercoledì 24 gennaio.

A pochi giorni dall’avvio della 485ma edizione del Carnevale l'artista ha partecipato alle 15.30 ad un incontro promosso dall'università della libera età di Foiano nell'aula magna dell'istituto onnicomprensivo Marcelli per poi fare un tour della città accompagnato dal Vice Sindaco Jacopo Franci, partendo dalla Chiesa-Museo della fraternita di Santa Maria, essendo Pupo un grande amante dell’arte dei Della Robbia, e dal teatro Garibaldi.

“Una visita piacevole ed interessante, racconta il Vice Sindaco Franci, abbiamo avuto modo di stringere i rapporti con un artista importante del nostro territorio e di ipotizzare future collaborazioni. Pupo ha apprezzato molto la nostra città, che già conosceva, ed ha avuto parole di grande ammirazione per il lavoro che si sta facendo per la riapertura del Teatro Garibaldi. In questo storico teatro, come ha dichiarato lo stesso Pupo, ci aveva suonato oltre trent’anni fa e si è molto emozionato nel vedere il teatro tornare a nuova vita. Questo percorso fatto di collaborazioni, amicizie e progetti condivisi, anche con grandi artisti, professionisti e persone innamorate di Foiano della Chiana e della nostra vallata, può rappresentare una vera svolta per la nostra città, per il turismo e per l’intero settore produttivo. Lavoreremo anche in futuro in quest’ottica perché siamo convinti che la città di Foiano ed il suo territorio siano in grado di essere punto di riferimento per l’intera Valdichiana.”