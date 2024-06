Puccini secondo Muti. La celebrazione in musica si vedrà in tutto il mondo

di Francesco Meucci

Rischia di essere un termine inflazionato, ma di sicuro questa è una delle rare occasioni in cui non si può dire di aver esagerato: mondiale. Esattamente, l’evento che la città di Lucca si appresta a vivere venerdì 28 giugno partirà sì dalla città dalla cinta alberata, ma finirà poi per entrare in milioni di case sparse nei cinque continenti grazie alla diretta in mondovisione assicurata dalla Rai.

Titolo del grande evento è “Puccini secondo Muti“, una serata in cui il grande direttore d’orchestra si troverà a dirigere da un palco d’eccezione quale quello del Lucca Summer Festival sugli spalti delle Mura storiche. Il concerto arriva un po’ come vetta privilegiata di un percorso portato avanti da Ministero della Cultura, Comune di Lucca e Comitato per le celebrazioni pucciniane, ai quali il Teatro del Giglio si è prestato quale “umile ma professionale ancella”, nelle parole del suo amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini, e iniziato un anno fa con il concerto di Beatrice Venezi in piazza Napoleone. "La serata del 28 giugno è il culmine di oltre un anno di attività del Comitato pucciniano - spiega l’amministratore unico del Teatro del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini - e iniziato un anno fa con il concerto di Beatrice Venezi e che nei mesi seguenti ha visto passare dal nostro teatro Zubin Mehta, l’Orchestra Filarmonica della Scala, i Wiener Philharmoniker e la BFO – Budapest Festival Orchestra".

La serata del 28 giugno, per certi versi, permette però di compiere un passo in più?

"Certo, stiamo per assistere a un qualcosa di portata mondiale; non fosse altro perché la Rai lo diffonderà in diretta e in tutto il mondo. È chiaro che un appuntamento del genere rende pieno merito al 2024 come anno pucciniano".

Non certo un lavoro semplice?

"C’erano tutte le premesse perché si arrivasse a tanto e ciascuna delle forze in campo ha fatto la sua parte al meglio. Un ruolo fondamentale l’ha giocato il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, al quale vanno i miei ringraziamenti, che per primo ha creduto in questo evento e che ha messo in campo tutte le sue capacità e competenze".

La città spicca protagonista in tutto ciò.

"Sì, a partire dal fatto che il maestro Alberto Veronesi ha ritenuto, data la grande rilevanza dell’evento per la nostra città, di assegnare una delega per l’organizzazione e la gestione del concerto del 28 giugno al primo cittadino, Mario Pardini, il quale ha a sua volta deciso di coinvolgere il Teatro del Giglio. A noi spetta di tenere i rapporti con la Fondazione Cherubini – sia per il Maestro Muti che per l’Orchestra – , anche perché storicamente abbiamo degli ottimi rapporti con il Teatro di Ravenna, città dove ha sede l’orchestra fondata da Muti. Inoltre, come Teatro del Giglio, ci occupiamo anche della contrattualistica inerente ai cantanti, i soprani Eleonora Buratto, Lidia Fridman, Mariangela Sicilia e i tenori Luciano Ganci, Dmitry Korchak e Francesco Meli".

D’altronde parliamo di un nome d’eccezione quale quello del maestro Muti.

"Beh, teniamo conto che anche la sua presenza è una consacrazione ulteriore dell’evento. Parliamo del massimo direttore d’orchestra che ha deciso di rendere omaggio a Puccini nell’anno del centenario nella città dove il maestro è nato. Per gli amanti della lirica, per gli appassionati di musica e per tutta la città, dunque, questo concerto rappresenta, oltre all’evento in sé, anche un documento che resterà nella storia come momento fondamentale per la lettura e la rilettura della musica di Puccini".

Quale la sua conclusione?

"Invitando tutti a non mancare a questo appuntamento storico per poter dire c’ero anche io a celebrare dal vivo in un’occasione davvero unica il nostro Giacomo Puccini con il maestro Riccardo Muti".