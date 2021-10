Roma, 9 ottobre 2021 - Sono circa 10mila i manifestanti che si sono ritrovati oggi pomeriggio a piazza del Popolo, centro di Roma, per protestare contro il Green Pass. Al sit-in, tra gli altri, anche il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. "Oggi fermiamo il certificato verde. La forza della piazza contro la tirannia sanitaria, la forza della gente contro le emergenze inventate", ha detto all'Agi Castellino. "Assassini, assassini", l'urlo che si è alzato da piazza del Popolo a Roma, dove circa diecimila persone stanno manifestando contro il green pass.

Ce l'hanno un po' con tutti: alcuni manifestanti hanno lanciato sedie contro le forze dell'ordine tentando di accedere a via del Babuino. I poliziotti hanno risposto con alcune manganellate. "Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella", si sente dire dal palco. Un manifestante è salito su un blindato schierato all'angolo tra la piazza e via del Babuino.

Una parte dei manifestanti si è poi spostata verso Villa Borghese. Il corteo, non autorizzato, è sorvegliato anche da un elicottero della Polizia. Sul posto anche i carabinieri e la Guardia di Finanza. E ci sono state tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine all'angolo tra Villa Borghese e via Veneto, al centro di Roma. Altri hanno provato a entrare a via del Corso, ma sono stati respinti dalla polizia in tenuta antisommossa.

Alcuni manifestanti sono arrivati davanti alla sede della Cgil, tra Porta Pinciana e Villa Borghese. Poco fa è stato sciolto il sit-in in piazza del Popolo. Le tensioni e gli scontri con le forze dell'ordine sono proseguiti proprio a Porta Pinciana. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell'ordine altri manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico.

A Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell'ordine ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. La situazione è ancora molto tesa. I manifestanti in risposta lanciato petardi e bombe carta. Alcuni manifestanti sono stati fermati dagli agenti.

Un gruppo di manifestanti è entrato nella sede della Cgil a Roma. "Occupata la Cgil" dicono. Altri al grido "No green pass" si stanno muovendo per per le vie del centro.

IN AGGIORNAMENTO