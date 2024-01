Arezzo, 15 gennaio 2024 – Prosegue il percorso partecipativo del nuovo piano strutturale e piano operativo del Comune di Montevarchi. Si terrà giovedì 18 gennaio, alle ore 16.00, in Sala del Consiglio, l’incontro pubblico rivolto professionisti e ai cittadini sul tema dei nuovi strumenti del governo del territorio. A seguito degli atti di adozione deliberati in Consiglio comunale e la pubblicazione sul Burt della Regione Toscana, in data 20 dicembre 2023, dell’avviso di “Adozione del piano strutturale e del piano operativo del Comune di Montevarchi” si è aperto il periodo di 60 giorni in cui è possibile presentare le osservazioni al piano, con scadenza fissata al 19 febbraio 2024.

Per questo motivo l’iniziativa, aperta alla cittadinanza, sarà un’occasione ulteriore per favorire la più ampia informazione e il maggior coinvolgimento possibile sui nuovi strumenti di governo del territorio, dopo alcuni fondamentali “step” già realizzati dal percorso partecipativo, con la raccolta di proposte finalizzate all’attuazione degli indirizzi strategici del piano, la fase di concertazione avuta con il mondo economico locale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, ma anche la promozione di una forma di “partecipazione digitale” fortemente voluta dall’Amministrazione comunale durante il periodo del Covid in cui erano vietati assembramenti ed iniziative in presenza.

All’incontro sarà presente il Sindaco Silvia Chiassai Martini, l’Assessore all’Urbanistica Angiolino Piomboni, i progettisti Roberto Vezzosi e Stefania Rizzotti, la dirigente all’Urbanistica del Comune Patrizia Belardini e il responsabile del procedimento Ugo Fabbri che saranno a disposizione dei presenti per approfondire l’importante tematica legata alla nuova progettazione della città di Montevarchi e del suo territorio. Inoltre, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale “youtube.com” del Comune di Montevarchi, collegandosi al sito www.comune.montevarchi.ar.it, quindi i cittadini avranno l’opportunità di seguire il confronto anche da remoto.