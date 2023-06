Progetto “CUriamo la cultuRA”: a Poppi un incontro aperto alla comunità per decidere come gestire e utilizzare i nuovi spazi rigenerati dell’ex ospedale

Arezzo, 13 giugno 2023 – Dopo aver ottenuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, si apre alla comunità il progetto di recupero degli spazi dell’ex ospedale di Santa Maria della Misericordia di Poppi per attività sociali, educative e culturali. Gli spazi rigenerati, che si trovano nel seminterrato, saranno aperti in autunno e gestiti dall’Unione dei Comuni del Casentino attraverso l’Ecomuseo e la Mediateca con un programma collaborativo costruito insieme a tutta la comunità e, in particolare, dando spazio ai più giovani. Un’occasione per stare e fare insieme: attività culturali, spazi espositivi, incontri, attività di animazione e tutto quello che verrà voglia di fare alle persone e alle associazioni che avranno voglia di impegnarsi in questa nuova avventura. Sabato 17 Giugno dalle ore 17.00 presso la sala al piano terra dell’Ex Ospedale di Santa Maria della Misericordia (ingresso Unione dei Comuni), gli/le abitanti e i/le referenti delle associazioni di Poppi e del Casentino sono invitati/e a partecipare ad un evento di presentazione e confronto sul progetto. Dopo gli interventi istituzionali, i partecipanti saranno invitati a sedersi ai tavolini per rispondere insieme ad alcune domande che aiuteranno gli organizzatori a strutturare al meglio i prossimi passi e organizzare le attività di partecipazione della prossima estate. Come utilizzare questa opportunità per rilanciare la socialità nel centro storico? Come attivare la comunità intorno ai nuovi spazi? Come comunicare le prossime iniziative affinché tutti/e si sentano coinvolti/e? Il progetto è promosso dal Comune di Poppi con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino attraverso il servizio Ecomuseo - Banca della Memoria, la Rete d’imprese D’Appennino, l’Associazione Casentino Musica, l’Associazione Hymmo Art Lab e la Pro Loco di Poppi. L’incontro sarà condotto da Sociolab, cooperativa e impresa sociale che si occupa di percorsi partecipativi.