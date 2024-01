Progetti utili alla collettività: i Comuni del Casentino cercano partner del terzo settore

Arezzo, 18 gennaio 2024 – L’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha pubblicato un Avviso per raccogliere la disponibilità e le proposte progettuali da parte degli enti del terzo settore con sede operativa nei Comuni dell’Ambito Territoriale Casentino, con l’obiettivo di attivare e sviluppare “Progetti utili alla collettività” (PUC).

I progetti saranno destinati ai beneficiari delle misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (in particolare a favore di persone residenti nel territorio, che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023, nonché dei beneficiari della misura Supporto per la formazione e il lavoro). Nel corso del 2024 i progetti saranno estesi ai beneficiari della nuova misura di contrasto alla povertà, l’Assegno di Inclusione.

L’iniziativa si colloca nell’ambito degli interventi di politica attiva di lotta alla povertà e i progetti, a titolarità dei comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla, potranno riguardare attività, da realizzare nei singoli territori comunali, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Per lo sviluppo dei progetti sarà fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione delle realtà del terzo settore presenti sul territorio, che potranno rispondere all’avviso inviando adesione e proposta progettuale secondo le modalità indicate sul sito dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, sezione “Bandi e Avvisi”.

Le manifestazioni di interesse che verranno presentate entro il 31 gennaio 2024 saranno esaminate entro i successivi 30 giorni, per consentire l’avvio di progetti che potranno rappresentare, attraverso attività di restituzione sociale, un importante strumento in termini di crescita sia delle persone coinvolte che per la comunità.