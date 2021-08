Firenze, 23 agosto 2021 - Sono oltre trecento in tutto i profughi afghani che arriveranno in Toscana in questi giorni in cui è in corso l'evacuazione di massa dopo la caduta del Governo Ghani e la presa del potere dei talebani. Dall'aeroporto di Kabul continua la drammatica fuga di massa, che ha provocato purtroppo anche morti. La Toscana è intanto pronta all'accoglienza.

"Abbiamo già individuato circa 150 posti nelle strutture sanitarie. Stiamo lavorando per trovare gli altri 50 - dice l'assessore regionale alla protezione civile, Monia Monni - e il nostro sistema regionale di Protezione civile fornira' tutto il supporto necessario, in attesa che poi della distribuzione e dell'ospitalita' si occupino i Comuni, con i quali esiste un ottimo rapporto di collaborazione".

Strutture dunque sparse in tutta la Toscana che provvederanno a dare un tetto agli afghani che arriveranno in Italia. Persone che fuggono dall'incubo del regime talebano. Sono donne, uomini, bambini. Molte di queste famiglie hanno lavorato per le forze occidentali durante i vent'anni della missione interforze.

"Sono molto soddisfatto dell'esito della riunione che abbiamo tenuto e della larga disponibilità all'accoglienza mostrata dai sindaci e dalle associazioni presenti - dice il presidente della Regione Eugenio Giani - così come del ruolo di coordinamento che svolgeranno i Prefetti della Toscana. Con queste premesse per noi sara' possibile non soltanto trovare una sistemazione per i 200 fuoriusciti che dovranno sottoporsi ai dieci giorni di quarantena, ma siamo pronti ad accogliere anche i 112 che ci sono stati indicati dal Governo".

"Chiediamo al Governo - ha poi aggiunto Giani - che ampli la disponibilità in Toscana dei posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, il programma che già vede la presenza controllata in Toscana di oltre 1.500 profughi provenienti da zone a rischio di molti Paesi".