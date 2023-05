Procreazione medicalmente assistita, sabato 13 maggio l’incontro a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 10 maggio 2023 – Sabato 13 maggio alle 17,30 a Palazzo d’Arnolfo si svolgerà il convegno sul percorso assistenziale procreazione medicalmente assistita (pma) dell’azienda Usl Toscana Sud Est organizzato dalla Consulta pari opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno. Un incontro gratuito e aperto a tutta la cittadinanza che ha l’obiettivo di informare su utili servizi e possibilità in tema di fertilità e infertilità.

“La procreazione medicalmente assistita – dichiarano il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alle pari opportunità Laura Ermini – risponde ad un’esigenza specifica che è quella della genitorialità; è un tema delicato che smuove la sensibilità delle persone e non coinvolge soltanto la donna in prima persona. Per una coppia la decisione di avere un figlio rappresenta un tema intimo, che spesso si desidera mantenere privato. Le coppie che si sottopongono a un trattamento di procreazioni medicalmente assistita per provare a realizzare questo loro sogno possono vivere un difficile contrasto: la necessità di parlare e condividere con i propri cari il periodo complicato che stanno attraversando, sia da un punto di vista emotivo sia organizzativo, e l’imbarazzo e il pudore di rivelare al mondo la loro infertilità. Per questo è importante parlarne, informare, abbattere il disagio. La pma è molto attendibile nei casi clinici di infertilità ma la pratica è ancora oggi poco diffusa mentre dovrebbe trovare maggiore accessibilità sia a livello culturale sia a livello economico. E questo anche per far fronte, in un contesto più globale, alla denatalità che ormai da anni si riscontra non solo in Italia. Siamo quindi orgogliosi che il consultorio di San Giovanni abbia un’attenzione a questo tema e a questi percorsi grazie anche alla competenza del personale specializzato che ci lavora”.

“La Consulta pari opportunità del comune di San Giovanni Valdarno – spiega la presidente Alessandra Failli – è da sempre impegnata a promuovere iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica operando in stretto contatto con gli enti istituzionali e del privato sociale presenti sul territorio. In quest’ottica di vicinanza alle donne, alle famiglie ed ai cittadini, la Consulta ha ritenuto importante promuovere l’incontro che si svolgerà sabato sul tema della procreazione medicalmente assistita. L’obiettivo è di far conoscere alla cittadinanza questo importante servizio e che, tramite l’azienda Usl territoriale, è possibile attivare il percorso in Valdarno senza doversi necessariamente rivolgere a centri più lontani. I servizi sanitari in tema di fertilità ed infertilità pongono infatti sfide che devono integrare la complessità delle questioni cliniche con l'appropriatezza delle risposte: i processi clinici e organizzativi della procreazione medicalmente assistita dell'azienda Usl Toscana Sud Est, istituiti funzionalmente in rete, costituiscono un’interessante risposta ai bisogni della popolazione sia in termini di appropriatezza sia in termini di erogazione e fruibilità”

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi che passerà poi la parola all’assessore ai diritti e alle pari opportunità Laura Ermini.

Interverranno all’incontro, oltre alla presidente della Consulta pari opportunità Alessandra Failli, la dottoressa Stefania Mugnai, responsabile funzionale attività consultori ali della zona Valdarno, la dottoressa Benedetta Meniconi, dirigente medico attività consultoriali, il dottor Alessandro Bichi psicologo, esperto in fisiopatologia della riproduzione umana, la dottoressa Meri Vestri, referente ostetrica del percorso consultoriale e la dottoressa Alberta Iadaresta, referente ostetrica del percorso rete Pma ospedale Valdarno.

I professionisti si renderanno disponibili a rispondere a dubbi e domande dei partecipanti.