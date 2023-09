Primo giorno di scuola: l’augurio dell’amministrazione comunale di Anghiari

Arezzo, 15 settembre 2023 – Inizia oggi il nuovo anno scolastico e l’amministrazione comunale di Anghiari ha voluto augurare agli studenti anghiaresi un buon inizio, ribadendo l’attenzione verso il tema dell’edilizia scolastica e i bisogni delle famiglie, a partire dalle crescenti domande di iscrizioni.

Il comune ha investito 1 milione di euro finanziato dal Pnrr per l’ampliamento dell’asilo nido comunale Il Trenino, e per l’ampliamento della scuola dell’infanzia San Lorenzo proprio con l’obiettivo di riuscire ad accogliere più bambini, in spazi più grandi, organizzati e sicuri. Grazie ad un finanziamento regionale, sono stati inoltre riorganizzati tutti gli spazi della vecchia stazione che diventerà così una succursale dell’asilo nido di Anghiari ospitando, per la durata dei lavori di ampliamento, una parte dei bambini.

“Voglio augurare un buon lavoro a tutti i nostri studenti e a tutto il personale scolastico – ha dichiarato Ilaria Lorenzini assessore alla scuola nel comune di Anghiari - iniziamo l’anno con la nuova dirigente Emilia Marocco, con la quale abbiamo già iniziato a collaborare in armonia e con entusiasmo. Il nostro asilo nido segna 38 iscrizioni, un vero e proprio record per Anghiari, una notizia che abbiamo accolto con entusiasmo e alla quale rispondiamo lavorando per ampliare gli spazi. Siamo pronti con tante idee e tanti progetti stimolanti, con l’augurio che la scuola diventi un’esperienza non solo didattica ma di arricchimento personale, e che i nostri piccoli studenti anghiaresi crescano conoscendo e amando il loro territorio”.