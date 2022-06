Prezzi benzina e gasolio, la guida in Toscana: i record e dove costa di meno

Firenze, 2 giugno 2022 - La benzina e il gasolio tornano a salire (e anche il Gpl) tra conseguenze della guerra in Ucraina e speculazioni. L'osservatorio dei prezzi del Ministero per lo sviluppo economico fornisce un quadro della situazione. Ecco gli impianti più cari e quelli più economici con i prezzi aggiornati al 2 giugno.

Avvertenza: i prezzi sono quelli indicati sul sito dell'osservatorio. Potrebbero esserci delle differenze dovute alla rilevazioni non aggiornate. Questa guida ha solo lo scopo di dare un quadro di massima della situazione.

AREZZO

La Esso dell'area di servizio Badia al Pino sulla A1 (comune di Civitella) sfiora i 2,4 euro al litro per la benzina: 2,399 al servito, 2,359 per il gasolio. Al self 2,049 la benzina e 1,999 il gasolio. A Lucignano Ovest sulla A1 la Q8 indica 2,311 per la benzina (2,014 self) e 2,221 per il gasolio (1,933 self).

I più convenienti: My Oil in viale Diaz a Montevarchi con 1,719 la verde e 1,579 il gasolio; il Tamoil di Foiano della Chiana sulla statale 327 con 1,769 la benzina e 1,599 il gasolio. L'Europam di Anghiari: 1,787 benzina, 1,677 gasolio.

FIRENZE

Anche in provincia di Firenze l'autostrada ha la maglia nera dei prezzi con 2,299 euro al litro per la benzina al servito Ip a Chianti Est sulla A1, 2,239 il gasolio. Il self non consola: 2,059 la verde, 1,999 il diesel. Sempre Ip ad Aglio sulla A1 con 2,289 per la benzina e 2,239 per il gasolio (al self 2,018 e 1,949).

I più convenienti: l'Agip di via Sestese a Firenze (1,694 la benzina e 1,574 il gasolio); il Q8 di viale Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo (1,719, 1,759). Benzina a 1,734 al self sia all'Aquila di via Volterrana a San Casciano (gasolio 1,614) che al Q8 di viale Matteotti di Scarperia (gasolio 1,624).

GROSSETO

In provincia di Grosseto la benzina vola a 2,324 al Q8 all'Isola del Giglio a Monticello (gasolio 2,244) e in via Umberto I. Sulla terraferma alla Esso di Braccagni la benzina è a 2,251 al servito (gasolio 2,171) mentre al self è 1,999 (gasolio 1,909).

I più convenienti: a Sorano benzina conventientissima a 1,399 alla Ip di via da Sovana, gasolio a 1,289. Sempre a Sorano la Tamoil di piazza della repubblica indica 1,697 la benzina e 1,588 il gasolio. A Scarlino la Ip di della strada delle Collacchie vende la benzina al self a 1,759 e il gasolio a 1,649.

LIVORNO

A Livorno il prezzo più alto è al Q8 di viale Petrarca (2,399 la benzina al servito, 2,089 il gasolio, mentre al self 2,169 e 1,809). Alla Ip sulla A12 a Rosignano Marittimo (Savalano Ovest) 2,244 la benzina e 2,216 il gasolio (al self 1,949 e 1,929). Alla Esso di Piombino in viale dell'Unità d'Italia 2,211 la benzina e 2,211 il gasolio (1,929 e 1,949 al self).

I più convenienti: B Fuel in via Umberto I a Castagneto Carducci 1,848 la benzina e 1,798 il gasolio (m ala rilevazione è del primo giugno).

LUCCA

A Lucca e provincia il record è in via Catalani a Sant'Anna di Lucca con 2,467 la benzina e addirittura 2,614 il gasolio (rilevazione del 31 maggio). Rilevazioni più recenti indicano l'Ip Quiesa sulla bretella Lucca-Viareggio con la benzina a 2,319 e il gasolio a 2,259, che al self scendono a 2,039 e 1,959.

I più convenienti: tra le rilevazioni più recenti indichiamo l'eni di largo risorgimento a Viareggio con la benzina a 1,779 al self e il gasolio a 1,829.

MASSA CARRARA

A Massa in via X Aprile la Q8 riporta la verde a 2,409 e il gasolio a 2,279 al servito, al self 2,024 e 1,894.Sulla A15 Parma-La Spezia la Q8 di San Benedetto Ovest (Mulazzo) ha la verde a 2,319 al servito (1,969 al self) e il gasolio a 2,269 (1,919 al self).

I più convenienti: tra le rilevazioni più recenti, la Eni di via Pellegrini a Massa (1,809 la benzina al self e 1,779 il gasolio) .

PISA

L'area di servizio Castagnolo Ovest (rilevazione del 1 giugno) ha la verde a 2,304 e il gasolio 2,254 (al self 2,072 e 1,962). Sempre sulla A12 Castagnolo est (Q8) ha 2,278 per la benzina e 2,158 oer il gasolio al servito (al self 2,058 e 1,938).

I più convenienti: l'Ip di Calcinaia sulla Vicarese ha la verde a 1,409 e il gasolio a 1,289, l'Ip sull'Arnaccio a Cascina la benzina a 1,729 al self e il gasolio a 1,599.

PISTOIA

L'area di servizio Q8 Serravalle sulla A11 Firenze Mare ha la verde a 2,349 e il gasolio a 2,244 (al self 2,049 e 1,969). Stessa area di servizio ma in direzione Firenze: la Ip ha la verde a 2,304 e il gasolio a 2,276 (al self 2,023 e 1,942).

I più convenienti: l'Eni di Monsummano (benzina 1,894, gasolio 1,854) e il Fast Fuel di Marliana (1,899 la benzina, 1,847 il gasolio, prezzi del 30 maggio).

PRATO

A Prato e provincia il prezzo più alto è segnalato all'Eni di Montemurlo su via Montalese con la benzina a 2,329 al servito e il gasolio a 2,139 (al self 1,959 la benzina e 1,889 il gasolio).

I più convenienti: tra le rilevazioni recenti la Conad di Maliseti ha la benzina a 1,887 e il gasolio a 1,797.

SIENA

In provincia di Siena prezzo più alto alla Q8 dell'area di servizio Il Doccio a Murlo con la benzina a 2,439 e il gasolio a 2,269 al servito (1,949 e 1,869 al self), sopra 2,4 anche all'area di servizio Esso sulla strada provinciale 27 a Casole con 2,429 per la benzina al servito e 2,379 per il gasolio (al self 1,929 e 1,879).

I più convenienti: tra le rilevazioni recenti la benzina è a 1,879 e il gasolio a 1,849 al self sia alla Totalerg di Montepulciano sulla statale 146 che alla Esso in località Cappuccini a Casole.