Roma, 20 dicembre 2021 - L’alta pressione delle Azzorre ha i giorni contati. Il sito IlMeteo.it segnala che l'atmosfera rimarrà pressoché stabile fino a giovedì. Nel corso della vigilia di Natale l'avanguardia della perturbazione attiverà venti meridionali via via più intensi che, oltre a un deciso aumento termico al centro-sud, porteranno piogge diffuse da Toscana e Liguria verso il resto del nord, con nevicate sulle Alpi sopra i 1300 metri.

Sabato, giorno di Natale, la perturbazione scivolerà verso il centro-sud con piogge su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Sardegna e poi Campania, Basilicata e Puglia. Ultime precipitazioni interesseranno inizialmente ancora il nord est, specie al mattino. La neve cadrà sugli Appennini in abbondanza, ma sopra i 1900 metri di quota. Infine, nel giorno di Santo Stefano (domenica) pioverà ancora in Toscana, Lazio, Marche, Campania e localmente anche in Sicilia.

Il sito di previsioni meteo parla proprio di “burrasca di Natale”. “Tutta colpa - spiegano da IlMeteo.it, - dell'alta pressione che, proprio a cavallo delle festività natalizie, pare abbia deciso di interrompere il suo soggiorno sul nostro Paese, che dura da circa una settimana”.

Tra oggi e mercoledì 22, si segnala la discesa dal nord Europa di masse di aria fredda. Dall’Atlantico masse d'aria via via più miti ed umide cominceranno a raggiungere le nostre regioni più occidentali specialmente a partire da mercoledì 22.

Sarà questo appunto il preludio al cambiamento del tempo. Insomma, Natale con l’ombrello. Andrà un pochino meglio solo al Sud, dove tuttavia è atteso un peggioramento dopo il week end di Natale.