Firenze, 13 febbraio 2022 – La domanda, dopo questo anticipo di primavera, è una sola: il bel tempo proseguirà anche per San Valentino? In realtà le previsioni parlano di maltempo, con pioggia e anche neve.

Oggi invece, 13 febbraio, si segnalano condizioni di debole instabilità continuano ad interessare l’Adriatico meridionale e lo Ionio, e al contempo l’aria umida dai quadranti meridionali inizia ad affluire sui versanti del medio ed alto Tirreno. Ecco nel dettaglio le previsioni meteorologiche dell’Aeronautica militare: oggi, 13 febbraio, sull’Italia si prevede al nord sereno o poco nuvoloso, salvo temporanee velature per nubi alte e sottili; dal pomeriggio graduale aumento delle nubi basse sui settori alpini e prealpini del Piemonte, sui settori appenninici e sulla Liguria. Per quanto riguarda il centro e Sardegna, il cielo sarà da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, con isolate precipitazioni sul nord del Lazio e settori appenninici di Umbria ed Abruzzo. Dal pomeriggio addensamenti più compatti su bassa Toscana, con associate locali precipitazioni. Isolate foschie nelle aree interne al primo mattino, in dissolvimento nelle ore più calde.

Sud e Sicilia: da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con residue deboli precipitazioni, più intense sulla Puglia meridionale. Sulla Sicilia sereno o poco nuvoloso, con temporanei addensamenti pomeridiani nelle aree interne. Temperature: massime in lieve diminuzione su pianura padana centro-orientale, senza variazioni significative altrove. Venti: deboli di direzione variabile, con rinforzi dai quadranti orientali lungo le coste del medio-alto versante tirrenico e dai quadranti settentrionali su puglia ed area ionica. Dal pomeriggio sul Tirreno la ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali, con graduale intensificazione nel corso della serata. Mari: da mossi a molto mossi mar Ligure, mar di Sardegna e Adriatico meridionale, con moto ondoso in attenuazione. Da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Questo invece il tempo previsto sull'Italia per domani, 14 febbraio: al nord molte nubi su gran parte del settore con precipitazioni inizialmente deboli su aree alpine occidentali, basso Piemonte, Liguria, Lombardia meridionale ed Emilia, più concentrate e diffuse dal pomeriggio su area ligure e rilievi emiliani, ed in estensione anche a gran parte del restante territorio settentrionale, anche con temporali da fine giornata sulla Liguria centrorientale. I fenomeni saranno invece prevalentemente nevosi oltre i 400-500metri sui rilievi della catena alpina e prealpina, ma anche su Appennino piemontese e ligure, con le nevicate in graduale discesa tra pomeriggio e serata fino a quote pianeggianti su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale, con accumuli maggiori attesi dalla sera sul settore meridionale piemontese.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con graduale, sensibile aumento della copertura nel pomeriggio seguito da piogge e locali temporali serali sulle aree occidentali e settentrionali dell’isola. Sul resto del centro cielo molto nuvoloso o coperto con lievi piogge o rovesci su regioni centrali tirreniche, Marche ed Umbria, in intensificazione dal pomeriggio sera sulla Toscana settentrionale, con precipitazioni che interesseranno anche l’Abruzzo, assumendo inoltre da fine giornata anche carattere temporalesco sulle aree tirreniche di Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia: copertura diffusa e consistente già presente al mattino sulle regioni tirreniche, Sicilia compresa, con prime precipitazioni su nord Campania, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del sud. Seguirà una rapida estensione della nuvolosità anche al rimanente meridione con lievi occasionali fenomeni sul restante territorio campano, Basilicata tirrenica e nell’entroterra siciliano; dalla sera peggiora sulle aree tirreniche della Campania, dove aumenterà la possibilità di piogge e rovesci.

Martedì 15 febbraio il tempo migliora rapidamente al nord-ovest con sole e innocue velature serali, mentre condizioni di maltempo diffuso interesseranno fino al pomeriggio il resto del settentrione e gran parte del Centro, attenuandosi poi in serata con ampie aperture; al sud invece copertura diffusa con precipitazioni sparse che interesseranno gradualmente tutto il settore a partire da Molise e Campania.

Mercoledì 16 febbraio: molte nubi con fenomeni convettivi sparsi sulle regioni ioniche, Sicilia compresa, mentre la tendenza sarà ad un progressivo a miglioramento sul resto del sud; annuvolamenti consistenti sulle aree alpine e Sardegna con piogge sul settore occidentale dell'isola, mentre innocue velature anche spesse interesseranno le altre zone centrosettentrionali.

Giovedì17 febbraio: si attenua una residua instabilità che interesserà in mattinata le estreme zone ioniche; ancora molte nubi compatte sulla Sardegna con lievi piogge ad ovest dell'isola e cielo poco nuvoloso o velato sul resto d’Italia.

Nella giornata di venerdì 18 febbraio graduale aumento della copertura bassa con nebbie estese sulle pianure settentrionali e possibilita' di qualche sporadico piovasco sulle regioni tirreniche peninsulari.

Maurizio Costanzo