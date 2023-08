Prevenzione e valutazione: la nuova mappa dei servizi delle Farmacie Comunali

Arezzo, 11 agosto 2023 – Prevenzione, valutazione e approfondimento dello stato di salute direttamente in farmacia. Le Farmacie Comunali di Arezzo presentano la mappa dei servizi attivi nel periodo da lunedì 14 agosto a sabato 9 settembre che permetteranno ai cittadini di sottoporsi a una vasta gamma di esami in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili.

Tra questi rientra l’Elettrocardiogramma che, in vista della ripresa delle attività sportive, configura un esame di fondamentale importanza per la sicurezza di ogni atleta amatoriale o agonista, con le strumentazioni per rilevare l’attività elettrica del cuore che saranno disponibili al nuovo spazio infermieristico della farmacia “Campo di Marte” e alle farmacie “Giotto” e “Ceciliano”. Il tracciato verrà immediatamente inviato a un centro cardiologico attraverso la telemedicina e il paziente riceverà in pochi minuti il referto relativo al proprio stato di salute. Un ulteriore test è rappresentato dall’Holter Cardiaco con cui sarà possibile valutare i battiti nel corso delle attività quotidiane di un’intera giornata attraverso un dispositivo presente alle farmacie “Campo di Marte”, “Fiorentina” e “San Giuliano”. Uno screening per la salute delle ossa e per la prevenzione dell’osteoporosi verrà previsto alla “San Leo” con la Densitometria Ossea Computerizzata che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, permette di valutare cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica, ottenendo utili indicazioni per un eventuale adeguamento degli stili di vita. Nelle farmacie “Giotto” e “Mecenate”, infine, sarà possibile sottoporsi all’Holter Pressorio per registrare la pressione arteriosa in maniera continuativa per ventiquattro ore e per conoscere eventuali sbalzi. Le prenotazioni dei servizi potranno essere effettuate direttamente dal portale delle Farmacie Comunali di Arezzo dove, in pochi click e in autonomia, sarà possibile conoscere giornate e fasce orarie disponibili per procedere poi alla conferma di esami da svolgere nei tempi e nei luoghi più prossimi ai singoli cittadini.